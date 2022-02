Tiro con l'arco, gli Arcieri bizantini tornano da Riccione con 6 podi

Continua la corsa degli Arcieri Bizantini di Ravenna, che nell'ultimo weekend di gennaio si sono messi in luce al “5° Trofeo Città di Riccione Indoor” con 5 podi individuali e 1 di squadra. Il comparto giovanile regala una medaglia d’oro con Riccardo Venturi nell’arco compound allievi maschile che sale sul gradino più alto del podio con il punteggio di 567 (286+281) a un solo punto dal suo personale. A farla da padrone, però, è ancora una volta la divisione arco nudo, dove i giallorossi conquistano la maggior parte dei podi del fine settimana. Podio per Angela Padovani, che, ritrovata la forma, continua a fare buoni risultati aggiudicandosi la medaglia d’oro con il punteggio di 482 (241+241) per la categoria master femminile. Doppio podio per i master maschile individuale: Marcello Tozzola, con il punteggio di 518 (257+261) si aggiudica la medaglia d’argento, mentre la medaglia di bronzo è di Simone Pizzi con il punteggio di 510 (255+255). Buon risultato anche per Massimo Venturi, che eguagliando il suo miglior punteggio di 471 (239+232), si piazza 10° nella classifica individuale master maschile, ma il cui contributo è fondamentale per il risultato di squadra: insieme a Marcello Tozzola e Simone Pizzi i tre bizantini si aggiudicano la medaglia d’argento con il punteggio di 1499 (518+510+471) stabilendo anche il nuovo record di compagnia per la categoria master maschile.

La giornata di domenica si chiude con l’ottimo risultato ottenuto da Marcello Tozzola nell’arco olimpico master maschile, dove, con il punteggio di 577 (284+293) vince a mani basse la medaglia d’oro staccando nettamente tutti gli avversari in classifica. L’ottimo punteggio, che gli vale come record personale e di compagnia, lo proietta anche al secondo posto assoluto nella classifica di classe per l’ammissione ai prossimi Campiona Italiani. Piazzamenti per Concettina Palmiero, 9° nell’OL senior femminile con il punteggio di 480 (243+237), migliore stagionale, e 9° nell’AN senior femminile con il punteggio di 292 (139+153). I Bizantini ci riproveranno il successivo fine settimana a Castenaso.