Riparte la Scuola Vela del Circolo Velico Ravennate: si punta alle 200 presenze

Tornerà come sempre tra l'11 giugno e il 16 agosto l'appuntamento con la Scuola Vela del Circolo Velico Ravennate che, a partire da quest'anno, trova in Bper un partner d'eccellenza. La collaborazione è stata annunciata questa mattina nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso la sede della Bper sita in Via Arnaldo Guerrini, partecipata da Giacomo Costantini, Assessore allo Sport e Turismo del Comune di Ravenna, Cecilia Bavera, responsabile Direzione Territoriale Emilia Est-Romagna di Bper, Matteo Plazzi, presidente del Circolo Velico Ravennate, e Andrea Portoraro, componente il board del cvr con delega alla Scuola Vela. La partnership sarà visibile grazie al logo Bper che apparirà sulle barche usate per la didattica dal sodalizio ravennate.

Promossa già da tempo a livello scolastico per portare quanti più allievi possibili a frequentare i sei corsi a calendario, quattro dei quali bisettimanali e due settimanali, la Scuola Vela è uno dei motivi di orgoglio per i quasi seicento soci del Circolo Velico Ravennate, la cui attività di promozione della vela tra i più giovani procede incessante sin dai tempi della fondazione. Forte di una media di centosettanta iscritti l'anno, la Scuola Vela del Circolo Velico Ravennate punta per il 2024 a superare le duecento presenze e sarà celebrata a fine stagione con lo svolgimento del Trofeo Panzavolta, evento riservato alle Scuole Vela di tutta la regione che conta sulla presenza di una sessantina di equipaggi.

Oltre che la parte ludico-didattica, il programma offrirà anche la possibilità di prendere parte a laboratori organizzati in collaborazione con il Cestha di Marina di Ravenna, che lavora per far coesistere attività produttive e tutela degli ecosistemi marini e costieri, con i Carabinieri del Comando per la Tutela delle Biodiversità e con l'associazione di promozione sociale Tralenuvole.

"Senza dubbio alcuno la Scuola Vela è l'elemento cardine del nostro sodalizio, che da sempre opera con l'obiettivo di diffondere la cultura velica e marinara, specialmente tra i più giovani, rendendo tutto ciò accessibile agli interessati e garantendo i più alti standard qualitativi. Una mission che, grazie a questa partnership con Bper e con il sostegno delle Istituzioni locali, in particolare del Comune di Ravenna, continueremo a diffondere la cultura del mare" ha dichiarato il presidente del Circolo Velico Ravennate, Mateo Plazzi.

"Bper è lieta di sostenere il Circolo Velico Ravennate, promuovendo i corsi di vela per i piu' giovani. Da sempre crediamo nell'importanza dello sport, per valorizzare e far crescere la passione, la determinazione, la costanza e l'entusiasmo dei ragazzi. Questa partnership conferma il desiderio della banca di essere sempre più attiva e presente sul territorio" ha dichiarato Cecilia Bavera, responsabile Direzione Territoriale Emilia Est-Romagna di Bper.