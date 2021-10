Dal calcio al dodgeball: ripartono i corsi della Polisportiva Giovanile

Tante opportunità per i bambini in età scolare e pre-scolare che potranno avvicinarsi alla pratica sportiva all’insegna del divertimento

Riparte l’attività di avviamento agli sport di squadra della Polisportiva Giovanile Ravenna, dopo oltre un anno e mezzo di stop forzato imposto dalla pandemia. Tantissime le opportunità riservate a maschi e femmine in età scolare e pre-scolare che potranno avvicinarsi alla pratica sportiva all’insegna del divertimento e senza l’assillo immediato dell’agonismo. Sportland baby (dai 3 ai 5 anni), sportland kids (6-8 anni), avviamento al basket, al volley ed al dodgeball (6-12 anni) e calcio (5-15 anni) sono i corsi in programma per questa stagione, che prenderanno il via dal 18 ottobre nelle palestre cittadine e che come sempre potranno essere frequentati da tutti gli iscritti nel rispetto della fascia di età.

Con l’intento di favorire il riavvicinamento di bambini e ragazzi alla pratica sportiva, l’associazione consentirà ai primi 50 che sottoscriveranno l’iscrizione entro il 18 ottobre la possibilità di provare per un mese (fino al 12 novembre) versando la quota associativa di 15 euro. Nel nuovo staff degli istruttori anche Simone Bottacini, già allenatore delle prime squadre di calcio a 5 di Ravenna, Faenza, Imola, Russi, e Serena Ubertini, giocatrice di Olimpia Teodora Ravenna, serie A2, nella stagione 2018/2019. Per informazioni ed iscrizioni è possibile fare riferimento al sito e alla pagina Facebook della Polisportiva Giovanile, oltre che ai numeri 338 1599957 o 335 7109907 alla segreteria in via Andrea Sansovino 57 (Casa del Volontariato) nelle giornate di mercoledì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10,30 alle 12,30.