La Racing Bulls fa sul serio, un tris di assi nel organico tecnico: "C’è una sfida entusiasmante davanti a noi"

L'ex Alphatauri, dalla scorsa settimana Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team, si candida ad un ruolo da protagonista nella stagione 2024 di Formula Uno. E dà il via alla ristrutturazione dell'organico, annunciando un tris di nomi che andranno ad affiancare il team principal Laurent Mekies: si tratta di Tim Goss e Guillaume Cattelani. Il primo sarà una sorta di braccio destro di Mekies, vestendo gli abiti di Chief Techical Officer, mentre Cattelani è un aerodinamico che in passato ha lavorato in McLaren, Red Bull Racing e Red Bull Technologies. Il terzo nome è quello di Alan Permane, che assume il ruolo di Racing Director, affiancando Mekies.

Quella di Faenza, afferma Goss, "è una squadra con grande orgoglio e patrimonio, con persone eccezionali già al lavoro, e non vedo l’ora di lavorare con Mekies e il direttore tecnico Jody Egginton. C’è una sfida entusiasmante davanti a noi, ma penso che la squadra sia ben attrezzata per affrontarla a testa alta". "E' una fantastica opportunità porter esser qui per contribuire a migliorare il livello di competitività della squadra - le parole di Cattelani -. Non vedo davvero l’ora di lavorare con Jody e tutti gli altri membri del team tecnico per creare una macchina che spinga avanti la squadra e ci porti verso le posizioni di vertice della griglia”.

"Dopo alcuni mesi di inattività, è fantastico essere qui - commenta Permane, ex volto di Benetton e Renault -. Per lunga esperienza, so quanto siano professionali, motivate e competitive le persone all'interno di questo team di corse e non vedo l'ora di vedere dove questo spirito potrà portare la squadra in futuro". Per Peter Bayer, amministratore delegato del team, "queste nomine rappresentano un forte passo avanti per la squadra. Guillaume e Alan aumenteranno la capacità nella progettazione e nello sviluppo delle nostre vetture e nelle prestazioni in pista. Cn l’arrivo di Tim completiamo una struttura progettata per garantire un futuro importante al team".

"Le nomine di Tim, Guillaume e Alan aggiungono una grande quantità di esperienza vincente al team e non ho dubbi che aiuteranno a crescere il team - conclude Mekies -. Abbiamo già un gruppo molto forte e di grande esperienza ed avere con noi persone qualificate Tim, Guillaume e Alan aumenterà le nostre capacità e ci aiuterà a soddisfare i più alti standard tecnici sia in fabbrica che in pista".