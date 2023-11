Atletica 85 Faenza, una domenica di gioie: le 'Signore della Corsa' e Catia Solaroli a podio

Domenica di gare su strada e di soddisfazioni per l'Atletica 85 Faenza. A Canosa di Puglia le Master si sono classificate al secondo posto al campionato italiano di 10 chilometri, piazzandosi al secondo posto dietro solo a Paratico a solo quattro punti di distanza (1121 contro 1125). Grandi risultati per i singoli, tra cui l’ottima vittoria di Anna Spagnoli in 39’50” nella categoria F50 e di Lucia Soranzo nella categoria F75. Quest’ultima ha stabilito il record nazionale di categoria sulla distanza dei 10km su strada con 51’22”, migliorando il record precedente di 54’12” che apparteneva a Giovanna Mondini corso nel 2022. Argento invece per Fiorenza Pierli tra le F40 e per Pia Verzellesi tra le F70. Medaglie di bronzo per Nicoletta Pasello tra le F55 e Susi Frisoni tra le F60.

A Faenza, invece, sotto l'organizzazione dell'Atletica 85 Faenza, si è disputata la "10 chilometri Città di Faenza", su circuito omologato Fidal, che ha visto la partecipazione di otto atleti della società. Tra gli uomini si è imposto Mohammed Traibi della Libertas Forlì in 31'41, precedendo Enrico Bartolotti e Fabio Ercoli. Tra le donne ha dominato Martina Facciani (Atletica Avis Castel San Pietro) in 36'10 davanti alla compagna di squadra Giorgia Bandini e a Catia Solaroli dell'Atletica 85 Faenza, che ha completato la gara in 39’59”. Atletica 85 Faenza, Luca Cattani e Pietro Rizzo sono stati premiati in occasione della festa della federazione regionale che si è svolta a Ferrara, per i risultati ottenuti durante l’anno e per la convocazione nella squadra regionale.