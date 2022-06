Romagna 'capitale dello sport': presentati a Cervia i raduni delle Nazionali di volley e golf

Proseguono a Cervia le preparazioni pre Europei della Nazionale Under 20 maschile di pallavolo e della Nazionale Femminile Golf, ospiti in questi giorni dello Sportur Club Hotel e del Fantini Club. Durante l'incontro di lunedì al Fantini Club di Cervia è stato ricordato l’accordo di convenzione triennale sottoscritto da Federazione Italiana Pallavolo e Regione Emilia Romagna. L’accordo prevede che la Regione diventi una delle sedi principali delle discipline federali ospitando, a vario titolo, eventi di caratura internazionale, manifestazioni nazionali, collegiali di preparazione delle nazionali giovanili, tappe del campionato italiano di beach volley, le finali del campionato italiano di sitting volley, la cerimonia della Hall of Fame e alcune tappe del Volley S3.

Presente all'evento il direttore tecnico del settore giovanile maschile di volley Julio Velasco, che ha sottolineato l'importanza della squadra Nazionale per consentire a tutti i pallavolisti di avere a disposizione strutture idonee ad allenarsi: "una Nazionale ha senso di esistere se permette di sviluppare il proprio sport" "Siamo a Cervia perchè c'è una palestra con aria condizionata. Questo dovrebbe avvenire in tutte le palestre d'Italia".

L'importanza di investire in strutture sportive è stata ribadita anche da Claudio Fantini: "da anni crediamo nel turismo sportivo perchè l'energia dello sport può diventare motore del turismo" "si dovrebbero al più presto costruire nuove strutture per far diventare la nostra località il più grande hub europeo per le vacanze sportive, in modo da dare la possibilità a tutto il terriorio di allungare la stagione estiva e permettere agli alberghi di lavorare anche 7-8 mesi all'anno".