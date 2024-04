Russi, alla Maratona del Lamone l'atleta ruandese Jean Baptiste Simukeka fa il bis

A Russi Simukeka fa il bis. A due anni di distanza il ruandese Jean Baptiste Simukeka torna a vincere la Maratona del Lamone. A Russi il campione del Gs Orecchiella non ha avuto rivali lungo i suoi 42,195 km che ormai conosce bene, facendo presto la differenza rispetto agli avversari per andare a chiudere nel tempo di 2h28’43”. In una giornata di gran caldo con temperature quasi estive e umidità molto alta, Simukeka si è dimostrato completamente a suo agio, conquistando la vittoria con 4’13” su David Colgan (Atl.Castenaso Celtic Druid), secondo come nella passata stagione. Terzo gradino del podio per Marco Redaelli, ultracinquantenne dell’Avis Oggiono che ha chiuso a 5’15” dal vincitore. Sotto i 10 minuti di distacco anche Enrico Bartolotti (Atl.Avis Castel S.Pietro) a 9’34”.

Nella prova femminile primo successo in carriera sulle strade di Russi per Giorgia Bonci (Liferunner) che in 3h03’16” ha costretto ancora una volta alla piazza d’onore Stefania Simonelli (Team 42195), per il terzo anno consecutivo seconda, al traguardo in 3h10’44”, terza piazza per Elehanna Silvani (Azalai) in 3h11’48”.

Sono stati 679 i concorrenti arrivati al traguardo, ma i podisti presenti sono stati molti di più considerando anche le prove non competitive disputate in contemporanea, mentre al sabato erano state anticipate le gare per i più piccoli per il GP Promesse di Romagna. Il Gs Lamone ha pienamente tenuto fede alle attese onorando ogni impegno con la consueta professionalità, grazie anche al sostegno del Comune di Russi e di quelli di Bagnacavallo e Ravenna, della provincia di Ravenna e di Uisp e Fidal, che ha inserito la gara nel calendario nazionale. Appuntamento al prossimo anno, per avvicinarsi di un altro passo al grande traguardo del cinquantennale.