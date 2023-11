Scatta la 37esima edizione della Maratonina di Voltana

Domenica 3 dicembre torna la Maratonina di Voltana (km 21,097), giunta alla 37esima edizione. Contemporaneamente si svolge la Camminata per Voltana, ludico motoria di km 8,5 e km 3,5. Un appuntamento consolidato che richiama a Voltana oltre mille atleti provenienti da ogni parte della Regione e anche da fuori Emilia-Romagna. Tra i tanti podisti attesi ci sarà anche un gruppo di bambini delle scuole di Voltana.

La Maratonina avviene nel 40° anniversario della fondazione della Podistica Voltana che ha visto in Francesco Bacchini il suo grande animatore e a lungo presidente della società. Dallo scorso settembre nella struttura di Cà Vecchia una targa ricorda Bacchini e il suo contributo alla comunità. Il pettorale della Maratonina quest’anno veste i colori arancio verde della frazione di Voltana. Questa mattina il presidente della Podistica Voltana, Pietro Ferraro, ne ha consegnato uno al sindaco Davide Ranalli.

Maggiori informazioni per le iscrizioni agonistiche sul sito iRunning, la Maratonina è valida come prova campionato Uisp 2023 e calendario Scarpaza 2023-2024. Per entrambi gli appuntamenti il ritrovo è alle 7.30 in piazza dell’Unità con partenza alle 9.30. La manifestazione gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Lugo.