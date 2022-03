Scatta a Cervia il Campionato Interregionale Minimoto con Coppa Nord Italia e Trofeo Marco Simoncelli

Comincia questo fine settimana con il Campionato Interregionale Minimoto l'attività in pista 2022 dedicata ai più giovani targata Federazione Motociclistica Italiana. Tre giorni fitti di appuntamenti dal 18 al 20 marzo all' Happy Valley di Cervia. L'atto inaugurale dell'attività interregionale sarà utile per organizzare un raduno collegiale minimoto al quale potranno partecipare tutti i piloti Junior. Presente il settore tecnico FMI che darà la possibilità a tutti di apprendere e rinfrescare le regole basilari dell'attività in pista nonché affinare la tecnica di guida.

L'evento sarà impreziosito dalla Commissione Sviluppo Attività Sportive della Federazione Motociclistica Italiana che organizzerà un corso "Primi Passi" volto all’avvicinamento e alla formazione dei bambini che vogliono approcciare il mondo delle minimoto ed avviarsi all’attività agonistica.

Via alle competizioni domenica 20 marzo quando cominceranno le gare del Campionato Interregionale Minimoto 2022 valide per la Coppa Nord Italia e per il Trofeo Marco Simoncelli. Un’opportunità per i giovanissimi di avvicinarsi alla specialità in un contesto professionale, apprendendo preziose nozioni e maturare una consolidata esperienza in previsione di un futuribile impegno agonistico nel Campionato Italiano Minimoto.