Scatta da Cervia il Campionato italiano minimoto

Nel weekend del 9 e 10 aprile si apre ufficialmente la stagione del Campionato Italiano Minimoto all’Happy Valley di Cervia. Il format collaudato rimane invariato: venerdì ogni categoria avrà a disposizione sei turni di prove libere, sabato altri quattro turni di libere per poi passare al pomeriggio con due turni di qualifiche. Domenica si inizia con il warm up e a seguire gara uno e gara due per tutte le categorie. Novanta i piloti iscritti delle classi Gentleman, Open A, Open B, Junior A, Junior B e Junior C.

Inoltre sono programmate sessioni formative per aspiranti piloti in una apposita area del piazzale e in pista per sabato dalle 13 alle 14.30 e dalle 17.30 alle 18.30 e per domenica in pausa pranzo tra le 12.15 e le 13.30. I corsi saranno interamente gratuiti grazie alla Federazione Motociclistica Italiana.