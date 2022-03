Scatta la Maratona del Lamone: tanti specialisti per battere il record di gara

Scatta domenica 3 aprile, dopo due anni di stop, la 44esima Maratona del Lamone a Russi. E’ stata effettuata la rimisurazione del percorso, che prenderà il via domenica alle ore 9:00 da Piazza Farini per affrontare un percorso interno al centro città e poi, dal sottopasso, proseguire verso Godo, San Michele, Piangipane, Santerno, Traversara, Bagnacavallo, Boncellino, Ponte Madrara per poi tornare verso Piazza Farini. Sono stati apportati due ritocchi, il primo dopo i 10 km portando il tragitto su un viale più snello e veloce e il secondo a Bagnacavallo affrontando un tratto di pista ciclabile prima del centro storico.

Sarà una maratona estremamente qualificata, nella quale verranno messi seriamente a rischio i primati della gara. In campo maschile spicca la presenza di Jean Baptiste Simuneka, il ruandese già vincitore lo scorso anno a Pisa e grande specialista sia su strada che nella corsa in montagna, sfida il kenyano Ken Kibet Mutai, 5° alla Rimini Marathon del 20 marzo e il marocchino Smail Charfaoui che sempre a Rimini vinse nel 2018. In campo femminile sarà addirittura rivincita della gara riminese, fra l’ex campionessa italiana Federica Moroni ed Elisa Benvenuti.

Oltre alla maratona, Russi garantirà come sempre un ricco contorno, con la novità del 10000 del Lamone, sfida competitiva e non sui 10 km su un percorso dal grande fascino, che oltre a passare davanti a Palazzo San Giacomo andrà poi a costeggiare l’argine del fiume Lamone. Al sabato spazio ai bambini con le sfide valide per il Gran Premio Promesse di Romagna e proprio per onorare il suo fondatore, nonché ex presidente della società organizzatrice, è stato istituito il Memorial Evaristo Guerra che andrà a premiare il gruppo più numeroso presente a Russi.

La maratona, tappa inaugurale del Trittico di Romagna comprendente anche la 50 Km di Castelbolognese del 25 aprile e la 100 Km del Passatore del 21 maggio, ha già superato la soglia dei 500 iscritti. Online c’è tempo fino a domani sera, al costo di 40 euro, poi si potrà aderire anche sul posto, sabato dalle 10:00 alle 20:00 nell’orario del ritiro dei pettorali. A fine gara le premiazioni: un riconoscimento andrà a ben 100 uomini e a tutte le donne al traguardo.