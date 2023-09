Scatta la quarta edizione della cicloturistica 'Strade bianche del Sale' a Cervia

Il 7 e 8 ottobre il popolo dei "gravellisti" è chiamato a Cervia a pedalare per la quarta "Strade Bianche del Sale Fantini Club", cicloturistica proposta dagli organizzatori della storica Granfondo Via del Sale Fantini Club. Il weekend di festa e divertimento tutto dedicato alla bicicletta si apre il 7 ottobre al Fantini Club (spiaggia 182 di Cervia), luogo di partenza e arrivo della pedalata e quartier generale della manifestazione. Grazie alla collaborazione tra Fantini Club e Baldoni Bike Shop Forlì, nel pomeriggio di sabato sarà possibile visionare, nell’area expo, le nuove proposte dei brand di maggior prestigio del panorama del ciclismo, con musica e intrattenimento.

L’appuntamento con la cicloturistica è invece domenica 8 ottobre, con partenza alla francese dalle ore 7.45 alle 8.45 dal Fantini Club. Si tratta di una pedalata che rievoca il ciclismo di un tempo, dedicata sia al ciclista che vuole confrontarsi su percorsi lunghi e impegnativi, che agli amanti della bici senza i vincoli della competizione agonistica, che amano pedalare senza fretta, alla scoperta del territorio. Lo splendido itinerario prevede tre percorsi da 35, 65 e 100 km, con partenza dalla costa per attraversare il bellissimo Parco della Salina di Cervia, riserva naturale di popolamento e di nidificazione per molte specie animali e vegetali, e raggiungere le colline dell'entroterra, attraverso paesaggi incantati e suggestivi borghi storici, nel cuore della Romagna più vera. Sul percorso lungo attenderanno i ciclisti tre ristori, mentre il gran finale sarà al Fantini Club, con il pasta party aperto a tutti (per gli accompagnatori dei ciclisti l'ingresso è 10 euro).

Le iscrizioni alla quarta Strade Bianche del Sale Fantini Club sono aperte. Sarà possibile iscriversi anche durante Italian Bike Festival, presso lo stand ACSI (Booth C-10), il 15-16-17 settembre a Misano Adriatico, per fruire di una speciale promozione valida solo nei giorni del festival.