Scherma, al Pala De Andrè la prima prova Gran Prix Kinder Joy of moving di Spada under 14

Il Circolo Ravennate della Spada asd presenta il ritorno a Ravenna di una importantissima gara nazionale. Si tratta della Prima Prova Gran Prix Kinder Joy of moving di Spada M e F under 14, presso il Pala De Andre? da venerdì 15 a domenica 17 dicembre dedicato agli atleti dai 10 ai 13 anni di eta?. L’iniziativa prevede circa 1500 atleti della categoria U14 che praticano la specialità della spada e la partecipazione di 15 volontari del Circolo Ravennate della Spada nonché di 28 ragazzi della 3^A del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo “A.Oriani” di Ravenna, con 10 aziende impegnate nell’organizzazione logistica e nella distribuzione di materiale tecnico ai partecipanti. Novità di quest’anno è un’attenzione particolare all’inclusività: nel pomeriggio di sabato si svolgerà una prova sperimentale di scherma in carrozzina integrata. Giovani atleti under 14 tireranno di scherma da seduti con giovani under 14 paralimpici.

Il Circolo Ravennate della Spada partecipera? alla competizione con ben 25 atleti (l’anno scorso erano diciannove). Si tratta di Pietro Agostini, Niccolò Pederzoli, Ettore Rossi, Nicole Roncoroni, Ginevra Manzoni, Ginevra Stringa, Sofia Pretolani, Mariasole Zoli, Anna Accardi, Yuto Gambi, Maicol Consiglio. Filippo Zuffi, Alan Rambelli, Alan Simone, Pietro Zanzi, Mariasole Romanini, Chiara Giardini, Chiara Gambino, Giorgia Ferrari, Àlea Mileo, Azzurra Moriconi, Sophia Merli, Martina Pizzini, Elisa Manfredi e Irene Liverani. L’ingresso al Pala De Andrè è gratuito per tutte e tre le intere giornate di gara.

Nell’augurare al Circolo Ravennate della Spada il miglior successo dell’iniziativa, l’assessore allo Sport Giacomo Costantini sottolinea che “si tratta di un evento di grandissimo rilievo sia sotto il profilo sportivo - e rappresenta un più che giusto riconoscimento il fatto che la Federazione nazionale della scherma continui a riconoscere al Circolo Ravennate della Spada la sua organizzazione – sia in chiave turistica, perché le famiglie che arriveranno in città saranno numerose e in questo particolare periodo dell’anno potranno apprezzare, oltre alla splendida cornice del Pala De Andrè e al nostro straordinario patrimonio artistico e monumentale, anche l’atmosfera natalizia”.