Scherma, un argento per il cervese Matteo Galassi agli Europei under 20

Medaglia d’argento per Matteo Galassi nella gara a squadre di scherma all’Europeo Under 20 disputatosi a Tallin (Estonia) vinta insieme ai compagni Nicolò Del Contrasto, Simone Mencarelli e Marco Paganelli. Un grande risultato per l’atleta del Gruppo Sportivo Carabinieri che si allena a casa nel suo Circolo di sempre Circolo della Spada di Cervia – Milano Marittima, ancora una volta protagonista in un torneo internazionale.

La squadra italiana è partita dagli ottavi di finale grazie all’ottima posizione nel ranking, dove ha superato 45-33 la Germania. Nei quarti è arrivata la vittoria con la Gran Bretagna per 45-31 e in semifinale con la Francia per 40-24. In finale è stata l’Ungheria ad avere la meglio per 45-32.

Galassi era sceso in pedana anche sabato nella gara individuale dove si è classificato diciassettesimo.

Il cervese ha vinto tutti e cinque gli incontri del girone saltando così il turno preliminare nella fase ad eliminazione diretta, battendo il finlandese Joona Rantanen (5-1), il polacco Piotr Urban (5-2), il norvegese Olav Elkanger (5-1), il bulgaro Vasil Ivakimov (5-3) e il ceco Frantisek Coufal (5-4). Poi ha superato il lituano Mindaugas Sipavicius 15-5 nel secondo turno e perso ai sedicesimi contro l’israeliano Messika Lambrey 14-15 un match molto combattuto risoltosi all’ultima stoccata.