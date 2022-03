Scherma, arriva l'oro per il cervese Matteo Galassi: è la terza medaglia agli Europei

Si chiude con un'altra medaglia, la terza, l'Europeo Cadetti e Giovani di Matteo Galassi. E stavolta, dopo i due bronzi ottenuti nelle prove Giovani, a splendere sul collo dell'atleta del Circolo della Spada Cervia Milano Marittima è il metallo più prezioso, l'oro conquistato nella prova a squadre di spada maschile Cadetti.

A Novi Sad, in Serbia, l'Italia è salita sul gradino più alto del podio al termine di una gara perfetta, dominata dall’inizio alla fine, e conclusa con il successo in finale per 45-33 contro l’Ungheria. Una prestazione impeccabile per il quartetto guidato a fondo pedana dal maestro Dago Tassinari, iniziato con il largo successo sul Belgio (45-21), poi nei quarti il 45-35 sull’Ucraina, sfida conclusa con un emozionante abbraccio tra le due squadre, prima della semifinale in cui gli azzurrini hanno battuto 45-36 la Francia e dell’apoteosi nell’assalto decisivo con la vittoria sugli ungheresi.

Ecco le dichiarazioni di Matteo Galassi: “Sono molto felice, non mi aspettavo di andare così bene, abbiamo vinto anche questa medaglia importante, simbolo di tutto il lavoro fatto per arrivare fino a qui. Ora puntiamo ancora più in alto al Mondiale, anche se sfortunatamente lì non c'è la gara a squadre Cadetti”.