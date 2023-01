Scherma, belle prove degli atleti cervesi fra gare regionali e internazionali

Si sono divisi tra la Romagna e la Germania gli atleti del Circolo della Spada di Cervia - Milano Marittima nello fine settimana del 14-15 gennaio, e ancora una volta hanno ottenuto buoni risultati in tutte le gare disputate. A Lugo era in programma la seconda Prova di Qualificazione Regionale, manifestazione che ha portato molte medaglie. Samuel Quartieri ha vinto la medaglia d’oro nella Categoria Ragazzi/Allievi come Kevin Grego nella Categoria Maschietti prova integrata. Bronzo invece per Greta Merola nella Ragazze/Allieve. Piazzamenti ancora nei Ragazzi/Allievi per Alessandro Moretti, arrivato quinto, per Diego Rustighini, quindicesimo, per Luca Righi, diciassettesimo e per Lorenzo Benvenuti e Marco Sartini.

Tra i Cadetti, Brando Foschini aveva già conquistato la qualificazione alla fase successiva in precedenza, mentre Ginevra Carrozza ha chiuso al ventesimo posto e Mattia Casadei al trentunesimo sempre nella categoria cadetti. Nella categoria Giovani maschile, Matteo Rossi ha vinto l’argento ed Edoardo Dell’Accio è giunto settimo: entrambi hanno conquistato la qualificazione. Piazzamenti per Brando Foschini, Mattia Casadei e Luca Bondua’. In questa categoria si erano già qualificati Enrico De Pol e Matteo Galassi (Gs Carabinieri). Nella Categoria Giovani femminile, sono entrate nella fase successiva Giada Russo, che ha vinto il bronzo, e Ginevra Carrozza classificatasi diciannovesima. Qualificazioni anche per Greta Carrozza e Beatrice Fava. Nelle categorie GPG, tutti gli atleti in gara sono entrati nei primi sedici: Achille Tahirovic è arrivato dodicesimo, Kevin Grego ha chiuso al quattordicesimo posto davanti a Lorenzo Paganelli. Buona prova anche per Pietro Cidioli, nono tra i Giovanissimi, vistosi sfuggire l’ingresso nei primi otto per una sola stoccata. Nella Categoria Bambine settima posizione per Valentina Righi, nona per Matilde Gianfanti e tredicesima per Megan Fusconi. In Germania a Reutlingen hanno invece gareggiato Beatrice Fava e Greta Carrozza nella gara d’interesse FIS “Under 23”. Beatrice è entrata nel tabellone delle migliori 64 e anche Greta si è fatta valere mostrando importanti miglioramenti in gara.