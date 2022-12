Scherma, belle prove degli spadisti cervesi a Ravenna

Sono stati tre giorni molto intensi e all’insegna del divertimento, quelli che hanno vissuto gli atleti del Circolo della Spada di Cervia - Milano Marittima, impegnati dal 16 al 18 dicembre al Pala De Andrè di Ravenna nella prima prova Gran Prix Kinder Joy of Moving. Da applausi è stata la prova di Samuel Quartieri, arrivato sesto nella categoria Allievi al termine di duelli molti combattuti e buoni risultati sono stati ottenuti anche da Luca Righi, Francesco Cenni, Thomas Neri e da Jacopo Budini. Nella stessa categoria, ma in ambito femminile, Greta Merola è uscita ai 32esimi di finale e arrivando 42esima nella classifica finale. Bene Kevin Grego, tredicesimo nella categoria Maschietti, gara a cui hanno preso parte anche Achille Tahirovic e Lorenzo Paganelli. Tra le bambine Matilde Gianfanti è giunta sedicesima, mentre Megan Fusconi, Giulia Neri e Valentina Righi si sono fatte valere. Passando ai Ragazzi, 26esimo posto per Diego Rustighi e 30esimo per Alessandro Moretti. Nella stessa gara hanno combattuto anche Lorenzo Benvenuti e e Marco Sartini. Applausi anche ai Giovanissimi, rappresentati da Pietro Cidioli e da Nicholas De Cesare.

Nel frattempo ad Ariccia si è svolta la gara Master dove Stefania Doina Buca nell’arma del fioretto femminile Cat. 2 ha raggiunto un grande secondo posto aggiudicandosi l’argento. Complimenti a tutti gli atleti ed allo Staff del Circolo della Spada Cervia - Mi.Ma. composto dalla Maestra Greta Pirini, dagli Istruttori Rares Dan Georgescu, Enzo Bellagamba e dal preparatore atletico Giacomo Bottaro che quotidianamente allenano questa grande squadra di atleti sempre in piena disponibilità, grazie agli armieri Mario Berna e Marco Bonduá che fanno sempre trovare agli atleti l’attrezzatura in ottime condizioni. Ancora più soddisfatti della convocazione nel recentissimo futuro dal 3-5 gennaio 2023 agli allenamenti della Nazionale Italiana in preparazione alla gara di Coppa del Mondo “Under 20” che si svolgerà il 6-7-8 gennaio a Udine per Matteo Galassi e Matteo Rossi.