Scherma, Campionati del Mediterraneo: gioie internazionali per Enrico De Pol e Matteo Galassi

Ancora due medaglie per la scherma emiliano-romagnola nella seconda giornata di gare dei Campionati del Mediterraneo in corso ad Al Salt 2022. Si tratta di due bronzi arrivati entrambi dalla prova di spada maschile categoria Giovani. A firmare il podio, salendo sul terzo gradino a braccetto, sono due atleti del Circolo della Spada Cervia Milano Marittima: Enrico De Pol (che bissa il bronzo conquistato nella prova Cadetti) e Matteo Galassi. De Pol e Galassi si sono fermati soltanto in semifinale, il primo battuto dall’altro italiano Filippo Severini col punteggio di 15-14, il secondo sconfitto dal francese Lino Heurlin Vasquez, poi vincitore del titolo, per 15-11.