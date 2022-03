Scherma, campionati europei di spada: il giovane Matteo Galassi conquista il bronzo

Arriva la prima medaglia emiliano-romagnola ai Campionati Europei Cadetti e Giovani in corso a Novi Sad, in Serbia. A conquistarla è Matteo Galassi, spadista non ancora 17enne del Circolo della Spada Cervia Milano Marittima, terzo nella gara individuale di spada maschile categoria Giovani.



Galassi ha cominciato la sua gara con 6 vittorie in altrettanti incontri nella fase a gironi per qualificarsi al tabellone a eliminazione diretta. Qui ha battuto, nell'ordine, il belga Vandenhaute (15-12), il bulgaro Rashaida (15-10) e l’austriaco Fuchs (15-9). Il match che ha consegnato a Galassi la certezza del podio l’ha visto dominare e battere per 15-10 l’estone Salm. Quindi è arrivata la sconfitta per 15-9 nella semifinale contro l’ungherese Keszthelyi, poi laureatosi campione d’Europa davanti al britannico Brooke.



“Una grande giornata, ho fatto molti assalti, però quest'ultimo è stato un po' duro e difficile. C'è comunque tanta soddisfazione – ha commentato Galassi -. A inizio stagione non mi aspettavo di riuscire a trovarmi qui adesso, per il futuro spero di continuare a essere a questi livelli e chissà, magari riuscire a fare gare ancora più importanti come il Mondiale. Fra pochi giorni ho ancora altre due gare tra i Cadetti, lì spero di vincere, essendo la mia categoria. Dedico questo bronzo alla mia famiglia, la mia maestra, a tutti i miei compagni di sala, di Nazionale, ai maestri che mi hanno fatto lezione in questi giorni. Dietro una medaglia c'è tutto il lavoro di una squadra”.

CAMPIONATI EUROPEI GIOVANI SPADA MASCHILE INDIVIDUALE – Novi Sad (Serbia), 28 febbraio 2022



Finale

Keszthelyi (Hun) b. Brooke (Gbr) 15-13

Semifinali

Brooke (Gbr) b. Cohen (Isr) 15-10

Keszthelyi (Hun) b. Galassi (ITA) 15-9

Quarti di finale

Cohen (Isr) b. Maury (Fra) 15-13

Brooke (Gbr) b. Gurov (Rus) 15-14

Galassi (ITA) b. Salm (Est) 15-10

Keszthelyi (Hun) b. Piatti (ITA) 15-13

Tabellone da 16

Galassi (ITA) b. Fuchs (Aut) 15-9

Piatti (ITA) – Lomaga (Rus) 13-12

Tabellone da 32

Galassi (ITA) b. Rashaida (Bul) 15-10

Piatti (ITA) b. Tafenau (Est) 15-10

Tabellone da 64

Fortin (Fra) b. Mencarelli (ITA) 12-11

Hauri (Sui) b. Armaleo (ITA) 11-10

Galassi (ITA) b. Vandenhaute (Bel) 15-12

Piatti (ITA) b. Heurlin Vazquez (Fra) 15-8

Tabellone da 128

Mencarelli (ITA) b. Spanos (Aut) 15-2

Fase a gironi

Filippo Armaleo: 5 vittorie, 1 sconfitta

Matteo Galassi: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Simone Mencarelli: 2 vittorie, 4 sconfitte

Enrico Piatti: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Classifica (112): 1. Zsombor Keszthelyi (Hun), 2. Alec Brooke (Gbr), 3. Yonatan Cohen (Isr), 3. Matteo Galassi (ITA), 5. Enrico Piatti (ITA), 39. Filippo Armaleo (ITA), 61. Simone Mencarelli (ITA).