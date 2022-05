Scherma, il cervese Matteo Galassi è campione d’Italia nella spada maschile cadetti

Il rapido riscatto e il degno coronamento di una stagione esaltante non priva di difficoltà. Matteo Galassi, atleta del Circolo della Spada Cervia Milano Marittima, è campione d’Italia nella spada maschile Cadetti. Il successo è arrivato a Catania, il 26 maggio, nel corso della prima giornata di gare della rassegna iridata.

Galassi, che quest’anno aveva già conquistato due bronzi e un oro ai Campionati Europei Cadetti e Giovani prima di dover rinunciare per infortunio ai Mondiali di categoria, si è imposto su 134 avversari grazie a una gara perfetta. Ai quarti, Galassi ha eliminato Fabio Mastromarino (Scherma Pistoia) per 15-11, poi ha superato Sebastiano Bosso (Associazione Scherma Pro Vercelli) 15-8, quindi in finale ha avuto la meglio su Alberto Paoletti per 15-10.

“È stata una lunga gara, dura, mi sono preso la rivincita dell’anno scorso – ha raccontato Galassi -. Ho dovuto affrontare avversari difficili e lottare fino alla fine. Voglio ringraziare la mia maestra, i miei compagni che hanno fatto il tifo e miei genitori perché senza di loro non sarei qui”. Nel parlare dell’infortunio che l’ha tenuto fuori dai Mondiali, ha commentato: “È successo tutto senza aspettarmelo, sono caduto dalle scale e ho dovuto rinunciare al Mondiale. Sono stato fermo due settimane, poi ho ripreso con un po’ di movimento e le lezioni, e a tirare dopo tre settimane e mezzo. Fortunatamente sono tornato presto in piena forma”.