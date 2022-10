Scherma, due medaglie d’oro per gli spadisti ravennati

E’ stata una domenica ricca di soddisfazione per gli spadisti under 14 del Circolo ravennate della Spada. Sono arrivate infatti ben due medaglie d’oro per i giallorossi. La più interessante viene da una spadista nella categoria Bambine, alla sua prima gara, Alea Mileo. La seconda è invece quella di Maria Sole Romanini, nella categoria ragazze e terza nella gara unitaria con le allieve. Bello poi l’argento di Martino Triossi nelle prime lame, categoria che precede quelle agonistiche.

Ci sono poi tantissimi ottimi bronzi. Si parte con quello di Giorgia Ferrari, anch’ella alla sua prima gara di categoria. Poi ci sono quelli dei ragazzi Ettore Rossi e Pietro Zanzi, a seguire quello di Martina Pizzini, e di Pietro Agostini nelle categorie giovanissimi e delle due prime lame Filippo Zuffi e Sophia Merli.Spiccano poi il 6° posto di Alessandro Brigliadori nella categoria allievi e il5° di Niccolò Pederzoli nella categoria ragazzi. Buoni piazzamenti nella categoria bambine per Anna Abà (5^)e Irene Liverani (8^) e per la prima lama Ginevra Stringa (6^). Hanno partecipato alla gara anche Lorenzo Longobardi, Riccardo Dal Zovo, Gaia Zavatti, Alan Simone, Giuseppe Mase, Alan Rambelli e Maicol Consiglio. Si è poi svolta anche una manifestazione per esordienti, che non prevede classifica finale, a cui hanno preso parte per i colori giallorossi Noah Saccomandi, Giacomo Angeli, Giada Valli e Aurora Rustignoli.