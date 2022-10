Scherma, fine settimana ricco di soddisfazioni per la spada cervese

Fine settimana positivo per gli atleti del Circolo della Spada Cervia - Milano Marittima, protagonisti nella prima prova di qualificazione di zona Cadetti e Giovani tenutasi a Terni. Nella gara maschile categoria Giovani, Enrico De Pol si è classificato quinto, ottenendo la qualificazione alla seconda prova zonale in programma a Montesilvano nel primo fine settimana di marzo. Matteo Rossi è invece arrivato 67esimo, Edoardo dell’Accio 92esimo, Brando Foschini 98esimo e Mattia Casadei 130esimo: tutti si sono fatti valere in pedana disputando buone gare. Foschini si è riscattato nei Cadetti dov’è giunto nono ottenendo l’ambito pass per la fase successiva zonale, mentre Mattia Casadei ha chiuso 118esimo.

Tanti applausi per le spadiste cervesi nella gara femminile Giovani dove Beatrice Fava ha sfiorato l’ingresso nelle prime sedici classificandosi 19esima. Una gara simile è stata disputata da Giada Russo, 23esima. Tra le Cadette, Ginevra Carrozza ha chiuso 81esima. Gli spadisti e le spadiste cervesi avranno la possibilità di centrare la qualificazione per la seconda gara zonale dalle prove regionali in programma ad inizio 2023.

Non ha preso parte alla gara Matteo Galassi per colpa di un leggero infortunio: l'atleta ritornerà a breve a gareggiare.