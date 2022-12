Scherma, oltre mille giovani spadisti in gara a Ravenna: torna il gran prix 'Kinder Joy of moving'

Il Circolo Ravennate della Spada ASD, con la compartecipazione e il patrocinio del Comune, e? lieto di presentare il ritorno a Ravenna di una importantissima gara nazionale finalmente senza alcuna limitazione dovuta alla pandemia. Si tratta del Prima Prova Gran Prix Kinder Joy of moving di Spada M e F under 14, presso il Pala De Andre? da venerdì 16 a domenica 18 dicembre prossimi dedicato agli atleti dai 10 ai 13 anni di eta?.

“Siamo lieti – ha affermato l’assessore allo Sport Giacomo Costantini – di ospitare una competizione che vedrà impegnati in gare numerose e senz’altro appassionanti giovanissimi e giovanissime nell’ambito di uno sport che, insieme all’apprendimento e all’esercizio di tecniche, posizioni e tattiche, coniuga l’esaltazione di valori come la lealtà e la correttezza. Ringrazio il Circolo della Spada che consente e valorizza la pratica di questa disciplina sportiva nella nostra città”.

L’iniziativa prevede circa 1200 atleti della categoria U14 che praticano la specialità della spada e la partecipazione di 15 volontari del Circolo Ravennate della Spada nonché di 28 ragazzi della 3^A del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo “A. Oriani” di Ravenna, con 10 aziende impegnate nell’organizzazione logistica e nella distribuzione di materiale tecnico ai partecipanti. Partner Istituzionali della manifestazione: Il Comune di Ravenna che ha reso meno impattante sull’asd l’utilizzo del palazzetto dello sport, la Regione Emilia Romagna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna che contribuiscono con un riconoscimento economico.

La situazione dei costi energetici è particolarmente impattante, dunque i costi per l’evento sono quest’anno particolarmente forti e comportano circa 15mila euro al giorno di spese generali del palazzetto. In questo contesto il Circolo Ravennate della Spada Asd e? supportato anche dalla Federazione Italiana Scherma che contribuisce con una quota significativa delle quote di iscrizione alla competizione nonché con un aiuto al trasporto delle pedane da Roma. A sostegno della competizione vi sono anche diversi sponsor privati.

Gli atleti ravennati in gara

Il Circolo Ravennate della Spada partecipera? alla competizione con ben diciannove atleti nella competizione della spada. Si tratta di Niccolò Pederzoli, Ettore Rossi, Alan Simone e Pietro Zanzi per la categoria Ragazzi, Alessandro Brigliadori e Giuseppe Mase per la categoria Allievi, Pietro Agostini, Lorenzo Longobardi e Riccardo Dal Zovo per la categoria Giovanissimi, Irene Liverani, Elisa Manfredi, àlea Mileo, Giorgia Ferrari, Azzurra Moriconi e Anna Abà per la categoria Bambine, Mariasole Romanini e Chiara Giardini per la categoria Ragazze, Martina Pizzini e Gaia Zavatti per la categoria Giovanissime.