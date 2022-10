Scherma, i cadetti ravennati trionfano nella prova regionale di Conselice

Una prova particolarmente positiva per i portacolori del Circolo Ravennate della Spada alla prova regionale Cadetti e giovani di Conselice, qualificante per la prova nazionale. Nella gara delle cadette bellissima la prestazione di Elena Antonucci che si è imposta nella finalissima contro la riminese Zucconi. Ma ad essersi qualificate sono anche Anna Casamenti (undicesima) Lavinia Delfino (tredicesima) e Mariagrazia Casadio (diciassettesima) che si aggiungono ad Alice Casamenti e Rachele Baruzzi.

Nella gara maschile un altro oro, quello di Francesco Delfino, che ha battuto Riccardo Magni proprio in finale. Con lui si sono qualificati anche Marco Merola (diciassettesimo) e Tommaso Mazzotti (ventiduesimo). Nella categoria di età più grande, quella under 20 buoni piazzamenti per Anna Casamenti, quinta nella prova femminile e per Francesco Delfino, sesto in quella maschile. Qualificate anche Mariagrazia Casadio (tredicesima), Elena Antonucci (quattordicesima), Rachele Baruzzi (ventesima) e Lavinia Delfino (ventunesima) che si aggiungono ad Alice Casamenti qualificata in precedenza. Qualificati anche gli spadisti Marco Merola (ventottesimo) e Matteo Lontani (trentacinquesimo). Alla gara di Conselice hanno partecipato anche Serena Merola, Ginevra Santini, Gioele Trevisan e Samuele Contessi.

Molto soddisfatti il M° Pavlo Putyatin e i tecnici federali Devis Brunello e Michela Mancinelli in particolare per le prove di Francesco Delfino ed Elena Antonucci, che, a soli 14 anni hanno vinto le rispettive prove under 17 e si sono qualificati per la prova nazionale anche nell’under 20. Il prossimo appuntamento è per la prova nazionale di Terni in programma i prossimi 15 e 16 ottobre.