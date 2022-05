Scherma, i cervesi Greta Merola e Matteo Rossi conquistano il titolo di campioni regionali

Ottimi risultati per il Circolo della Spada di Cervia-Milano Marittima al Gran Premio Giovanissimi di fine aprile, con la vittoria nella categoria Ragazze di Greta Merola campionessa regionale di Spada femminile che strappa il pass per la fase finale nazionale del “Trofeo Coni 2022”, e il titolo regionale tra i Giovani di Matteo Rossi.

Tra i Ragazzi argento per Samuele Quartieri, nella medesima categoria Luca Righi al 16esimo posto, a seguire Thomas Neri. Bravi i Giovanissimi Diego Rustighi al 7o posto e Lorenzo Benvenuti 16o, a seguire Alessandro Moretti. Ginevra Carrozza trova l'argento nella Cat. Allieve di fioretto femminile, mentre nella categoria Cadetti bronzo per Matteo Rossi, e per Brando Foschini, con Enrico De Pol arrivato 7o, Mattia Casadei 15o classificato e a seguire Gioele Trevisan. Nelle femmine sempre Cat. Cadette argento per Giulia Amici, Giada Russo 12a a seguire Greta Carrozza e Martina Ascenzi.

Nella giornata del 24 aprile, nella Cat. Giovani oro per Matteo Rossi, campione regionale Giovani di spada maschile, bronzo per Edoardo Dell’Accio, bene per Enrico De Pol, Mattia Casadei, Gioele Trevisan. Nella cat. Giovani di spada femminile, argento per Giada Russo, Bronzo per Giulia Amici, bene per Greta Carrozza. Nelle categorie del Gran Premio Giovanissimi tra le Allieve Chiara Rossi conquista l'argento, a seguire 12a Ginevra Carrozza e Ludovica Blasi. Nella Cat. Maschietti e Bambine hanno partecipato rispettivamente Enrico Berti ed Anita Fiori.