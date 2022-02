Scherma, il cervese Matteo Galassi convocato in Nazionale per i Campionati europei

Sono tre gli atleti emiliano-romagnoli convocati in Nazionale per i Campionati Europei Cadetti e Giovani di scherma che si disputeranno a Novi Sad, in Serbia, dal 26 febbraio al 7 marzo. Si tratta di Matteo Galassi (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima), Giada Likaj (Virtus Scherma Bologna) e Leonardo Cortini (Circolo Schermistico Forlivese).

Galassi sarà impegnato in entrambe le categorie, quella Giovani e quella Cadetti, tanto nella prova individuale quanto nella prova a squadre. Likaj è invece stata chiamata in qualità di riserva in Italia per la sciabola femminile Cadette. Discorso analogo per Leonardo Cortini, nella spada maschile Cadetti.

Per la Serbia partiranno anche il consigliere federale Alberto Ancarani, con l’incarico di capodelegazione Cadetti, e il maestro della Virtus Scherma Bologna Tommaso Dentico, responsabile della sciabola giovanile italiana. Qui sotto lo schema con date e orari delle gare che riguardano gli atleti della nostra regione.