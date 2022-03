Scherma, il cervese Matteo Galassi fuori per infortunio: non parteciperà ai Campionati del Mondo

Un infortunio all'ultimo istante impedirà a Matteo Galassi di partecipare ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani. Lo spadista di Cervia avrebbe dovuto prender parte sia alle due gare Under 20 che all'individuale della "sua" categoria Under 17, ma un problema fisico non gli consentirà di essere sulle pedane iridate dopo ben tre medaglie vinte agli Europei di Novi Sad, dove ha conquistato due bronzi tra i Giovani e l'oro con la squadra Cadetti.

l posto di Galassi, per le competizioni Under 20, partirà dunque Nicolò Bonaga (Scherma Treviso M° Geslao) mentre per la prova individuale Under 17 il terzo titolare sarà Fabio Mastromarino (Scherma Pistoia). Le competizioni degli spadisti ai Mondiali di Dubai 2022 sono in programma negli ultimi tre giorni della kermesse iridata, l'8 (individuale Under 20), il 9 (individuale Under 17) e il 10 aprile (prova a squadre Under 20).