Scherma, il circolo ravennate manda tre atleti agli azzurrini di spada

Due convocati e una ammessa su richiesta agli azzurrini di spada da parte del circolo ravennate. Si tratta di Alice Casamenti e Francesco Delfino nel primo caso e di Anna Casamenti, sorella di Alice, nel secondo. Un orgoglio e un bel segnale di futuro per il vivaio under 17 e under 20 della società giallorossa, che per il secondo anno consecutivo è rappresentata nell’importantissimo evento di ripartenza della stagione agonistica dedicata alla fascia di età immediatamente precedente a quella assoluta. I tre atleti prenderanno infatti parte al ritiro dedicato agli under 20 di spada tradizionalmente organizzato a inizio anno schermistico sotto la guida del commissario tecnico della nazionale maggiore, Dario Chiadò. Quest’anno l’allenamento è previsto a Formia dal 4 al 9 Settembre prossimi.

Molto soddisfatto il Presidente del Circolo Angelo Marri, che dichiara: “Nulla deve essere dato per scontato, dunque la presenza di tre atleti al ritiro azzurrini in continuità con lo scorso anno, ma con una partecipazione in più è la conferma che il lavoro iniziato nel 2020 sta dando ogni giorno più frutti. Ora però gli obiettivi sono sempre più ambiziosi: puntiamo a convocazioni a eventi internazionali che riteniamo sempre più alla portata dei nostri atleti. Da sottolineare la "linea rosa" che sta percorrendo il Circolo, portando sempre più atlete ai vertici delle classifiche di categoria".