Scherma: il lughese Francesco Segurini sul podio alla prova under 20 di Salsomaggiore

Un importante risultato per la scherma lughese arriva da Salsomaggiore Terme, dove nei giorni scorsi si è disputata la seconda prova "zonale" (vale a dire con atleti di più regioni accorpate) di spada per le categorie under 17 e under 20, maschili e femminili.

E' stato Francesco Segurini a portare in alto i colori di Lugo ottenendo un brillante terzo posto nell'under 20 maschile, in una impegnativa gara a cui hanno preso parte schermidori di alto livello.



Segurini si autorevolmente fatto strada nella competizione superando i gironi eliminatori e i vari incontri ad eliminazione diretta: particolarmente significativa, a questo proposito, la vittoria nei quarti di finale contro Matteo Galassi, atleta in forza al gruppo sportivo Carabinieri considerato un astro nascente della scherma italiana e internazionale. Lo spadista lughese si è arreso solo in semifinale a Fabrizio Cuomo, del centro sportivo dell'Esercito, poi risultato vincitore della gara.



La giornata è stata peraltro impreziosita dal sesto posto ottenuto, nella medesima gara, dall'altro lughese Federico Veronese: Lugo ha così portato ben due atleti nelle prime otto posizioni, un risultato davvero ragguardevole. Da menzionare anche gli altri spadisti che hanno partecipato alle gare di Salsomaggiore Terme: Guido Bosi, Federico Bravi, Guido Pirazzini, Pietro Montanari e Ilaria Battazza. Hanno accompagnato la rappresentativa di Lugo in queste prove il maestro Guido Marzari e l'istruttore Matteo Tellarini.