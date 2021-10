Scherma, la medaglia di bronzo della ravennate Antonucci agli italiani under 14

Prima medaglia per l'Emilia-Romagna al 57° Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" - Trofeo Kinder Joy of Moving che si sta disputando a Riccione. Nei campionati italiani di scherma under 14, la prima atleta della regione ospitante a salire sul podio è Elena Antonucci del Circolo Ravennate della spada.

Antonucci si è fermata a ridosso della finale, sconfitta per 15-7 da Ludovica Costantini (Club Scherma Foligno), poi vincitrice della gara. Ai quarti, la giovane ravennate si era imposta per 15-5 sulla genovese Ludovica Mantelli (Cesare Pompilio Genova), guadagnandosi il suo posto sul terzo gradino del podio in una gara che aveva visto alla partenza ben 113 atlete.