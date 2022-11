Scherma, Matteo Galassi in coppa del mondo con gli Under 20

Continua a raccogliere ottimi risultati Matteo Galassi, impegnato nello scorso fine settimana a Riga in Lettonia in una gara di Coppa del Mondo con la nazionale italiana Under 20. Lo spadista del Circolo della Spada Cervia - Milano Marittima è arrivato quinto nella gara individuale sfiorando il podio. Dopo aver disputato una grande fase a gironi si è fermato nei quarti di finale contro il britannico Alec Brooke per due sole stoccate.

Sesto posto invece nella gara a squadre dove ha difeso i colori dell’Under 20 insieme a Simone Mencarelli, Fabrizio Cuomo e a Nicolò Del Contrasto. Il quartetto azzurro ha mancato l’ingresso tra le prime quattro per una sola stoccata. Gli azzurrini hanno battuto 45-30 la Polonia e perso nei quarti 35-36 con la Francia. Dirottata agli assalti per i piazzamenti, l’Italia ha sconfitto la Gran Bretagna 45-36 e perso contro l’Ucraina per 45-38 il match che è valso il sesto posto finale. Il Circolo della Spada Cervia - Milano Marittima era di scena anche nella gara GPG a Forlì con i suoi piccoli atleti. Nelle Prime Lame Giacomo Romboli è arrivato in semifinale vincendo l’argento, mentre Alessandro Raggi è arrivato 9* e Chantal Rebecca Rovigatti è molto migliorata dalla gara precedente nella sua prestazione.

Tra gli Esordienti 1 ha brillato Lorenzo Feliciani classe 2014, vincitore della medaglia d’argento. Tra gli Esordienti 2, buoni piazzamenti per Lenny Laghi, arrivato sesto, e per Bryan Biagetti, decimo. A seguire Alessandro Avenia Pasolini, Edoardo Genghini (quattordicesimo), Rebecca Avenia (quindicesima) e Blue Maria Baldi (sedicesima) sono invece entrati tra i primi sedici. Positive anche le prestazioni nelle gare a squadre. La società cervese si è presentata nelle Bambine Giovanissime terza, conquistano il bronzo con Matilde Gianfanti, Giulia Neri, Valentina Righi, nei Maschietti Giovanissimi con il team composto da Nicholas De Cesare, Pietro Cidioli e Kevin Grego e nei Ragazzi Allievi con il quartetto formato da Diego Rustighi, Lorenzo Benvenuti, Alessandro Moretti e Thomas Neri e con quello composto da Samuel Quartieri, Luca Righi, Jacopo Budini e da Francesco Cenni.