Scherma, oltre 1200 atleti in gara al Pala De Andrè: battuti i record storici della manifestazione

Un’edizione da record quella di quest’anno della prima prova nazionale Kinder Joy of moving di Spada organizzata dal Circolo Ravennate della Spada che si è svolta venerdì, sabato e domenica al Pala De Andrè: ben 1262 atleti under 14 iscritti provenienti da tutto lo stivale, che battono i record storici di partecipazione alla kermesse ravennate e che hanno notevolmente alzato le percentuali di occupazione delle strutture ricettive cittadine in un weekend non di alta stagione per la città. Ma è stata anche l’ultima edizione al Pala De Andrè a gestione Metrò, società che ha lungamente e proficuamente collaborato con il Circolo Ravennate della Spada con annate in cui gli eventi schermistici al Pala De Andrè erano addirittura due.

Per quanto riguarda la parte agonistica ottime prestazioni proprio dei ravennati, seguiti dai Tecnici Pavlo Putyatin, Devis Brunello e Michela Mancinelli che in ben tre sono saliti sul podio, cosa che nessun’altra società schermistica partecipante è riuscita a realizzare nei tre giorni di gara. Si tratta di Pietro Agostini nella categoria giovanissimi che si è arreso solo nella finalissima per l’oro in un derby tutto romagnolo con il forlivese Lorenzo Balelli e di Elisa Manfredi anche lei seconda nella categoria bambine dopo aver battuto in uno scontro fratricida l’altra portacolori di casa Àlea Mileo, ottimo bronzo. La categoria bambine è quella più importante per il futuro del sodalizio giallorosso perché sono le nuove leve che non avevano mai partecipato ad una gara di rilievo nazionale. Altro risultato di tutto rispetto il sesto posto di Mariasole Romanini nella categoria ragazze. Prestazioni, particolarmente soddisfacenti proprio per il numero dei competitors. Alle gare di hanno partecipato per i colori giallorossi anche Lorenzo Longobardi, Riccardo Dal Zovo, Niccolò Pederzoli, Alan Simone, Pietro Zanzi, Ettore Rossi, Chiara Giardini, Anna Aba, Irene Liverani, Giorgia Ferrari, Alessandro Brigliadori, Martina Pizzini e Gaia Zavatti.

Alla premiazione di venerdì ha preso parte anche il Sindaco di Ravenna, Michele De Pascale che ha preannunciato in quella occasione l’imminente gestione diretta del palazzetto da parte del Comune. “Il Circolo Ravennate della Spada ASD ha potuto mettere in piedi l’evento ancora una volta grazie all’aiuto a vario titolo di tante figure - ha dichiarato il presidente del Circolo Angelo Marri -A partire dal gold sponsor De Stefani, dal partner istituzionale Fondazione Cassa di Ravenna e dall’intervento diretto del Comune di Ravenna, per il tramite dell’Assessore Costantini, quest’anno ancora più importante alla luce dei costi delle utenze energetiche. Fondamentale poi, l’aiuto dei ragazzi del Liceo Scientifico “A. Oriani” ad indirizzo sportivo e di tutti i volontari dell’associazione senza i quali non sarebbe possibile neppure ipotizzare l’evento. L’auspicio è che nonostante le crescenti difficoltà dovute all’aumento dei costi di molti fattori l’anno prossimo si possa continuare a organizzare la gara e magari anche tornare ad avere due eventi annuali”.