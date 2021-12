Scherma, oltre mille atleti under 14 a Ravenna per il trofeo nazionale "Kinder joy of moving"

Il Circolo Ravennate della Spada promuove il ritorno a Ravenna di una importante gara nazionale dopo le restrizioni pandemiche. Si tratta del Trofeo Nazionale under 14 Kinder Joy of moving di Spada, che si terrà al Pala De Andre? da venerdì 17 a lunedì 20 dicembre e sarà dedicato agli atleti dai 10 ai 14 anni di eta?.

“Siamo lieti – afferma Giacomo Costantini, assessore allo Sport – di ospitare un evento qualificante per la scherma ravennate ed entusiasmante per la partecipazione di giovanissimi e giovanissime. E’ sempre una gioia assistere a competizioni di questo genere, in grado di infondere quella speranza e quella passione che lo sport sa suscitare in modo particolare”.

L’iniziativa prevede la partecipazione di circa 1000 atleti della categoria U14 che praticano la specialità della spada e la partecipazione di 15 volontari del Circolo Ravennate della Spada nonché di 27 ragazzi della 4^A del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo “A.Oriani” di Ravenna, 10 inviati direttamente dalla Federazione Italiana Scherma, con 10 aziende impegnate nell’organizzazione logistica e nella distribuzione di materiale tecnico ai partecipanti.

I protocolli covid per le manifestazioni schermistiche sono particolarmente stringenti e costringono a spalmare su più giorni gare che prima della pandemia potevano svolgersi in minor tempo. A ciò si aggiungono le numerose problematiche di accreditamento del pubblico, che, sempre al fine di rispondere alla normativa, sarà contingentato e trattandosi di atleti under 14 si è deciso possa essere formato da un solo genitore per ogni partecipante. Tutto ciò porta le spese per l’evento a 35 mila euro. In questo il Circolo Ravennate della Spada Asd e? supportato anche dalla Federazione Italiana Scherma che contribuisce con una quota significativa delle quote di iscrizione alla competizione nonché con un aiuto al trasporto delle pedane da Roma.

Gli atleti ravennati in gara

Il Circolo Ravennate della Spada partecipera? alla competizione con ben diciotto atleti nella competizione della spada. Si tratta di Mariagrazia Casadio, Elena Antonucci e Lavinia Delfino per la categoria allieve, Pietro Agostini, Lorenzo Longobardi e Riccardo Del Zovo per la categoria maschietti, Niccolò Pederzoli, Ettore Rossi, Pietro Zanzi e Alan Simone per la categoria Giovanissimi, Gaia Zavatti e Martina Pizzini per la categoria bambine, Francesco Delfino e Samuele Contessi per la categoria Allievi, Giuseppe Mase e Alessandro Brigliadori per la categoria Ragazzi, Mariasole Romanini e Chiara Giardini per la categoria Giovanissime.