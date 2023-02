Scherma, otto qualifiche per gli spadisti cervesi alla seconda fase di prova regionale

Grandissimo risultato per Matteo Galassi (GS Carabinieri) nella tappa di Coppa del Mondo Under 20 disputatasi nel fine settimana a Basilea in Svizzera. Lo spadista del Circolo della Cervia - Milano Marittima è arrivato 19esimo in una gara che vedeva ben 216 partecipanti provenienti da tutto il mondo, guadagnando di fatto il posto ai prossimi Europei che si svolgeranno a Tallin in Estonia i primi di marzo. Galassi è anche arrivato settimo nella gara a squadre insieme a Simone Mencarelli, Nicolò del Contrasto e a Marco Paganelli.

Il Circolo della Spada di Cervia - Milano Marittima è stato protagonista anche a Forlì nel ‘Trofeo Città di Forlì’. Nel Gruppo Esordienti 1, Lenny Laghi ha vinto l’oro, mentre Pietro Ioli si è aggiudicato il bronzo. Ottavo posto per Edoardo Genghini, decimo per Blue Maria Baldi e dodicesimo per Rebecca Avenia. Negli Esordienti 2, stupendo bronzo per Lorenzo Feliciani. Tra le Prime Lame, oro per Giacomo Romboli, ottavo posto per Alessandro Raggi e dodicesimo per Chantal Rebecca Rovigatti.

Applausi per le squadre della categoria Ragazzi\Allievi vincitrici del bronzo: sul terzo gradino del podio sono saliti il team composto da Alessandro Moretti, Samuel Quartieri, Luca Righi e Diego Rustighi e quello formato da Lorenzo Benvenuti, Jacopo Budini, Francesco Cenni e Thomas Neri. Quinto posto invece per la squadra della categoria Maschietti/Giovanissimi con Pietro Cidioli, Nicholas De Cesare, Kevin Grego, Lorenzo Paganelli e Achille Tahirovic. A Forlì ha gareggiato anche la squadra della categoria Bambine/Giovanissime composta da: Megan Fusconi, Matilde Gianfanti, Giulia Neri e Valentina Righi altro buono piazzamento si classificano alla quinta posizione.