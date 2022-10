Scherma, pioggia di medaglie per il Circolo della Spada di Cervia

Tante medaglie per il Circolo della Spada Cervia - Milano Marittima, protagonista nello scorso fine settimana in Toscana e in Emilia Romagna. Applausi per Greta Merola, aggiudicatasi la medaglia d’argento nella categoria Ragazze nel Trofeo Coni Nazionale disputatosi a Valdichiana: l’atleta ha così dato continuità alla sua grande stagione che l’aveva vista vincere il titolo regionale a maggio.

Una doppietta d’oro è stata invece centrata domenica da Enrico De Pol e da Beatrice Fava nella prima prova di Qualificazione Giovani tenutasi a Conselice. De Pol si è qualificato alla fase nazionale in programma a Terni il 15/16 ottobre e insieme a lui gareggeranno nella rassegna nazionale anche Matteo Rossi (arrivato nono), Brando Foschini (decimo), Edoardo Dell’Accio (dodicesimo) e Mattia Casadei (ventunesimo). Si era già qualificato Matteo Galassi, impegnato nei giorni scorsi a Trento nel ritiro della nazionale assoluta.

A Conselice sono scesi in pedana anche Luca Bondua’ e Nicolò Budini, autori di buone prestazioni. Nella categoria femminile è stata Beatrice Fava a salire sul gradino più alto del podio e a staccare il pass per Terni dove ci sarà anche Giada Russo, arrivata settima. Martina Ascenzi ha invece chiuso al ventiseiesimo posto, mentre Ginevra e Greta Corazza sono entrate tra le prime trentadue. Ginevra si è qualificata il giorno precedente alla fase nazionale di Terni nella categoria Cadetti grazie al quindicesimo posto nella prima prova di qualificazione tenutasi sabato sempre a Conselice. Stesso traguardo centrato da Mattia Casadei (nono): a completare il tris aggiunge Brando Foschini, già qualificatosi. Gara Cadetti positiva anche per Nicolò Buduni, fattosi valere con le sue stoccate.