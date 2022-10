Scherma, prima uscita internazionale per Alice Casamenti e Rachele Baruzzi

C’è un “battesimo del fuoco” per tutti ed è arrivato anche per le due portacolori del Circolo Ravennate della Spada, Alice Casamenti e Rachele Baruzzi che si sono cimentate nella loro prima gara ufficiale internazionale. Si trattava della prova di Budapest del Circuito Europeo Cadetti.

Il risultato finale è quello tipico di chi paga l’emozione, con Casamenti 93^ e Baruzzi 120^, ma l’importanza di calcare le pedane internazionali, a quell’età, è più istruttiva del risultato in sé, anche perché in realtà la fase a gironi è stata di tutto rispetto con 4 vittorie e 2 sconfitte per Casamenti e 3 vittorie e 3 sconfitte per Baruzzi e una vittoria a testa nel tabellone di eliminazione diretta.

Le due atlete giallorosse, che hanno partecipato in quanto autorizzate dalla Federazione Italiana Scherma, si sono cimentate anche nella prova a squadre dove sono arrivate, assieme ad altre azzurre di altre società schermistiche italiane, rispettivamente 30^ e 13^.

Come sempre non c’è weekend in cui gli atleti del Circolo Ravennate della Spada non siano impegnati. Il prossimo appuntamento è infatti con il turno della Prova Cadetti di Zona 2 a Terni dove oltre alle due reduci dalla prova di Budapest scenderanno in pedana Francesco e Lavinia Delfino, Mariagrazia Casadio, Tommaso Mazzotti, Marco Merola, Anna Casamenti ed Elena Antonucci.