Scherma, riparte con tante novità l'attività del Circolo della spada

Sono ripresi da qualche settimana gli allenamenti al Circolo Ravennate della Spada. La società di via Falconieri si presenta ai suoi soci con moltissime novità: in primis le novità sullo staff tecnico che si è notevolmente rafforzato. E’ infatti arrivato da Cervia l’istruttore nazionale Devis Brunello che affiancherà il maestro Pavlo Putyatin e l’altra istruttrice nazionale Michela Mancinelli. In più saranno due i preparatori atletici. A Guido Mazzini, ormai decano, si aggiunge il giovane Matteo Minardi che si occuperà in particolare degli atleti di fascia d’età più grande.

Le cinque medaglie olimpiche stanno portando in sala numerosi interessati, cosa che rende ottimista il Presidente Angelo Marri su una stagione molto soddisfacente dal punto di vista del numero dei tesserati. Moltissimi gli appuntamenti agonistici già in calendario, dalla prima prova regionale assoluta di spada dei prossimi 2 e 3 Ottobre, al Gran Premio Giovanissimi di Riccione, quest’anno eccezionalmente spostato a ottobre.

Il Circolo sarà inoltre presente sabato a “Sport in darsena” e tornerà protagonista dell’organizzazione di una gara nazionale in città. Il 17, 18 e 19 Dicembre infatti al Pala De Andrè andrà in scena il Trofeo Nazionale Under 14 Kinder Joy of Moving. C’è poi un’ulteriore novità, quella del nuovo logo sociale. Alle caratteristiche di quello storico il restyling associa elementi di modernità ed è stato sottoposto al voto di ogni singolo socio assieme ad altre tre possibili versioni, in modo che tutta la comunità della scherma ravennate potesse dire la sua su un tema di appartenenza che non poteva essere lasciato alla decisione del solo consiglio direttivo.