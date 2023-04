Scherma, Mariasole Romanini illumina Vercelli: terzo posto per la giovane atleta ravennate

Un bronzo importante quello conquistato da Mariasole Romanini nella categoria ragazze alla prova nazionale under14 svoltasi nei giorni scorsi a Vercelli. La spadista, portacolori del Circolo Ravennate della Spada ha affrontato ogni avversaria con grinta e determinazione arrendendosi solo in semifinale, contro la vincitrice finale della gara, giungendo così al terzo posto. Non sono purtroppo arrivate altre medaglie, in quella che per la società giallorossa è stata una prova non brillantissima.

Il miglior risultato oltre al bronzo è in fatti stata l’undicesima posizione conquistata da Elisa Manfredi, la quale nella categoria bambine si è fermata ai piedi della finale a otto. Alla gara di Vercelli per i colori giallorossi hanno partecipato anche Chiara Giardini, Chiara Gambino, Pietro Agostini, Pietro Zanzi, Alan Simone, Niccolò Pederzoli, Ettore Rossi, Giorgia Ferrari, Irene Liverani, Anna Abà, Lorenzo Longobardi, Alessandro Brigliadori, Martina Pizzini e Filippo Manfredi alla sua prima gara nazionale. I tecnici Pavlo Putyatin, Devis Brunello e Michela Mancinelli, benchè leggermente rammaricati, hanno comunque valutato questa prova nazionale un utile elemento di lavoro in vista dei Campionati Nazionali in programma a maggio a Riccione.