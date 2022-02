Scherma, tante medaglie per le 'spade' cervesi tra regionali e nazionali

Gare indimenticabili per il Circolo della Spada Cervia - Milano Marittima che ha avuto tantissime soddisfazioni da parte dei suoi atleti, a partire dalla gara di fine gennaio, dal 27 al 30, a Montesilvano dove gli atleti impegnati nelle rispettive gare Nazionali di Zona 2 delle Categorie Cadetti e Giovani. Nella Categoria Cadetti di Spada maschile: oro per Enrico De Pol, al nono posto Matteo Galassi, al 13esimo Brando Foschini, al 20esimo Matteo Rossi, che si sono qualificati tutti per le fasi finali dei Campionati Italiani Cadetti, poco più in la si classifica il bravo Luca Bondua.

Nelle ragazze, Categoria Cadette di Spada femminile, Giulia Amici 5a classificata, 42esima Rachele Baruzzi, 65esima Giada Russo, a seguire Greta Carrozza e Martina Ascenzi, si qualificano per le fasi finali dei Campionati Italiani della Categoria Cadette di Spada femminile Giulia Amici, Giada Russo e Martina Ascenzi, mentre le altre ragazze avranno altre prove da poter competere per arrivare alla qualifica.

Nella Categoria Giovani di Spada maschile, bronzo per Matteo Galassi, al 6o posto Matteo Rossi, 47esimo Edoardo Dell’Accio che ottengono la QUALIFICA per le finali dei Campionati Italiani Giovani, bravi Enrico De Pol, Brando Foschini, Luca Bondua che avranno altre prove da disputare prima delle fasi finali. Nelle giovani di Spada femminile, 11esima Beatrice Fava di una costanza nelle due prove da brivido, 24esima Giada Russo, 48esima Giulia Amici, 50esima Rachele Baruzzi, brave Martina Ascenzi e Greta Carrozza. Si qualificano per le finali dei Campionati Italiani Giovani Beatrice Fava e Giada Russo, anche qui ci saranno altre prove da competere per la qualifica per tutte le altre ragazze.

Inoltre a Bologna il 5-6 febbraio gli atleti cervesi hanno gareggiato alla 2^ Prova di Qualificazione Regionale Assoluta di Spada femminile e maschile. Nella Spada femminile argento per Beatrice Fava. Oltre a lei, si sono qualificate per la gara Nazionale Zonale 2 Assoluta:

9a Giada Russo, 22esima Giulia Amici, 31esima Rachele Baruzzi, a seguire Greta Carrozza, Martina Ascenzi. Nella spada maschile bravi Edoardo Dell’Accio 39esimo, Mattia Casadei, Brando Foschini, Luca e Marco Bondua avranno altre prove da disputare. Già qualificati per la 2^ Prova Zonale Nazionale Assoluta Enrico De Pol, Matteo Galassi e Matteo Rossi.

Nello stesso weekend impegnato a Belgrado in Serbia Matteo Galassi da cadetto convocato dalla Federazione Italiana Scherma per la “Coppa del mondo under 20” arriva 31esimo nell‘individuale e 7o a squadre nelle rispettive gare di Spada gareggiando per l’Italia. Ora l’atleta cervese convocato in Tirrenia dal 10 al 14 febbraio al Ritiro Nazionale Azzurro Ppre-Europeo giovani di Spada, oltre che per l’ultima tappa d’interesse nazionale di Cuppa del mondo under 20 in Svizzera dal 19 al 20 febbraio.