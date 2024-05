Scherma, un argento e tre settimi posto per i ravennati al 60esimo Gran Premio Giovanissimi

Una 60esima edizione del Gran Premio Giovanissimi ricca di emozioni e successi per il Circolo Ravennate della Spada che si è presentato a Riccione con ben 23 atleti. Il risultato più importante è senz’altro il titolo di vicecampionessa italiana conquistato da Alea Mileo nella categoria giovanissime. Ma poi, curiosamente ci sono ben tre settimi posti a spiccare in termini di qualità: quello di Ginevra Stringa nella categoria bambine, quello di Pietro Agostini nella categoria ragazzi e quello di Filippo Zuffi nella categoria maschietti.

Nella prima giornata di gare, dedicata alle categorie Allievi e Bambine, Ginevra Stringa ha conquistato una preziosa settimana posizione, mancando per un soffio l’accesso alle semifinali a causa di una singola stoccata. Un risultato di tutto rispetto, che tuttavia lascia spazio a qualche rimpianto per ciò che poteva essere. Sophia Merli ha concluso 17esima, fermando la compagna di sala Maria Sole Zoli nello scontro per l'accesso al tabellone dei 32. Bianca Bencivelli, Sofia Pretolani, Ginevra Manzoni e Nicole Roncoroni hanno combattuto con determinazione, ma non sono riuscite a raggiungere le fasi finali.

Per la categoria Allievi, Alan Simone, Pietro Zanzi e Ettore Rossi hanno affrontato la loro ultima gara del Gran Premio Giovanissimi con gironi impeccabili, vincendo ogni assalto. Tuttavia, non sono riusciti ad avanzare oltre il tabellone dei 32. Niccolò Pederzoli, anch’egli autore di un buon girone, ha visto il suo cammino interrompersi nello stesso punto. Nel secondo giorno di competizione, Maria Sole Romanini ha chiuso ilGran Premio Giovanissimi con un onorevole 18º posto su 195 atlete.

Nonostante un risultato lontano dalle aspettative, la spadista ha comunque vinto il Trofeo Kinder Joy of moving come migliore atleta in base alla somma delle due prove nazionali. Peccato per la prova di Chiara Giardini, Maicol Consiglio e Yuto Gambi, non particolarmente fortunati in questo Gran Premio Giovanissimi. Nella terza giornata di gare dedicate alla spada, Pietro Agostini ha mantenuto il suo posto nella top 10 con un eccellente settimo piazzamento, come detto. Konstantin Popov ha terminato 28º, fermandosi nel tabellone dei 16 per una sola stoccata.