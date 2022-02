Scherma, un argento e un bronzo per gli spadisti ravennati al Campionato italiano di Bolzano

Ancora soddisfazioni per il Circolo Ravennate della Spada che anche questo weekend era impegnato sulle pedane con i giovani spadisti under 14. Questa volta l’appuntamento era Bolzano dove era in programma il campionato italiano a squadre miste di spada. La prima medaglia è arrivata sabato con lo splendido bronzo della squadra delle categorie riunite maschietti/giovanissimi formata da Pietro Zanzi, Alan Simone e Ettore Rossi che per una sola stoccata sono stati battuti in un derby romagnolo dal Circolo Forlivese in semifinale vincendo poi la finalina per il terzo posto contro i veneti di Riviera Scherma.

Da segnalare lo stoicismo di Ettore Rossi che nonostante una condizione fisica debilitata ha stretto i denti evitando di ritirarsi, cosa che avrebbe comportato l’estromissione dell’intera squadra. Buon piazzamento anche per l’altra squadra della stessa categoria, formata da Pietro Agostini, Riccardo Dal Zovo, Lorenzo Longobardi che, pur avendo componenti tutti della categoria maschietti ovvero quella di età più bassa, ha ottenuto la dodicesima piazza su 39 squadre partecipanti.

Domenica è invece stata la volta delle spadiste delle categorie riunite Bambine/giovanissime. La squadra formata da Maria Sole Romanini, Chiara Giardini e Martina Pizzini ha conquistato uno splendido argento perdendo la finale dal Circolo Scherma Terni, ma battendo in semifinale ancora una volta il Circolo Schermistico Forlivese che in tal modo ha subito la rivincita da Ravenna battuta il giorno prima nella gara maschile. Meno bene è andata alla squadra delle categorie riunite ragazzi/allievi formata da Francesco Delfino Giuseppe Mase e Alessandro Brigliadori. Dopo aver vinto tutti gli assalti del girone all’italiana sono stati battuti ai sedicesimi dalla blasonata Società Marchesa di Torino classificandosi diciassettesimi su trentanove squadre.

Si è trattato dunque di un weekend molto positivo e convincente che ha dato molta soddisfazione allo staff tecnico formato dal M° Pavlo Putyatin e dagli istruttori Devis Brunello e Michela Mancinelli che hanno seguito i ragazzi in pedana. Un po’ di rammarico, invece, per la mancata partecipazione della squadra femminile ragazze/allieve fermata dal covid e da un infortunio.