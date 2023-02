Sci, l’istituto Carchidio-Strocchi conquista ancora il “Memorial Francesco Drei”

Grande entusiasmo e partecipazione per la nona edizione del “memorial Francesco Drei”, la gara promozionale di slalom per gli studenti delle scuole medie manfrede, estesa alla partecipazione delle superiori, organizzata dall’Uoei Faenza Ski Team sulle nevi di Corno alle Scale. La manifestazione, che si era svolta nell’ultima occasione nel 2020 a Folgaria, prima di essere fermata dalla pandemia nel 2021 e 2022, è tornata nella sua sede tradizionale sull’Appennino Bolognese con la partecipazione di quasi 140 giovani sciatori.

La splendida e assolata giornata ha fatto da scenario a quello che viene considerato il campionato cittadino per alunni delle scuole medie. Ha trionfato per l’ennesima volta l’istituto Carchidio-Strocchi che ha confermato il titolo nella classifica generale, conquistando con 762 punti per la quinta volta il trofeo realizzato dall’artista Goffredo Gaeta e offerto da Mirella Venturi, in ricordo del marito Francesco Drei, compianto socio dell’Uoei, grande appassionato di sci. La scuola Europa si è confermata al secondo posto con 429 punti, mentre in terza posizione si è piazzata la scuola Cova Lanzoni con 233, e a chiudere Santa Umiltà con 175. I migliori tempi assoluti maschile e femminile sono stati di Lorenzo Gentilini (S.Umiltà) ed Elena Hutton (Carchidio-Strocchi).

La novità di questa edizione è stato l’allargamento alle scuole medie superiori in gara per un prestigioso trofeo, una coppa, nell’ambito del “memorial Drei”. A vincere è stato il Liceo “Torricelli Ballardini” con 882 punti davanti all’Istituto Tecnico “Bucci” con 538. A tagliare il traguardo con i migliori tempi assoluti maschile e femminile sono stati Matteo Dumini (ITIP) e Carlotta Bertini (Liceo Torricelli Ballardini).

Dopo la gara si sono svolte le premiazioni alla presenza del presidente del CAE (Comitato Appennino Emiliano) della FISI, Claudio Veltro, dell’assessore comunale faentino Massimo Bosi e dei dirigenti uoeini Stefano Montanari e Mirella Venturi, assieme ai coordinatori dell’Uoei Faenza Ski Team, Alessandro Bubani e Marco Piazza.