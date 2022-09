Non solo tennis, c'è anche la scuola di padel: "Grandi benefici per corpo e mente"

Il 3 ottobre sui campi del Tennis Club Faenza iniziano i corsi Sat (Scuola addestramento tennis) e Sap (Scuola addestramento padel), che si protrarranno fino al 26 maggio 2023. "La Sat è rivolta ai bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni, prevalentemente principianti, o comunque senza velleità agonistiche - spiega il maestro Mirko Sangiorgi -. In questa seconda metà di settembre stiamo facendo delle giornate gratuite (martedì 20, giovedì 22, martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29) dalle 16 alle 17 per i ragazzi delle scuole medie, e dalle 17 alle 18 per i bambini delle elementari. In questi orari facciamo provare anche quelli un po’ più meritevoli, che potrebbero essere spostati dalla Sat alla Pre-agonisitica».

Sangiorgi spiega come è strutturata la Sat: "Utilizziamo i campi 9-10 in erba sintetica e due volte alla settimana anche il campo 7. I più piccoli giocano il Minitennis, con le racchette piccole e le palline più morbide. Ne mettiamo sei in ognuno dei campetti allestiti in orizzontale. Negli altri campi il massimo è di cinque bambini per gruppo. Si scende a quattro nei gruppi di quella che definiamo la “Sat avanzata”, ovvero i più grandi, che fanno un’ora e mezza anziché un’ora. I maestri in campo sono almeno tre. Oltre al sottoscritto, sempre presente, ruotano Paola Tampieri, Dario Sasdelli, Alessia Ercolino ed Andrea Bosi".

Dall’anno scorso il Tennis Club Faenza propone anche la Scuola addestramento padel. "Il maestro è Enrico Casadei, che ha previsto alcune giornate di prova gratuita nella seconda metà di settembre (martedì 20 e giovedì 22 per tutti i bambini e ragazzi dagli 8 anni in su, dalle 15,30 alle 17,30). Il padel è il gioco più cool del momento: divertente e adatto a tutti, richiede uno sforzo moderato per praticarlo, ma apporta grandi benefici per corpo e mente - evidenzia Sangiorgi -. Allenta lo stress, aiuta la coordinazione, aumenta l’elasticità e la reattività e stimola i riflessi".