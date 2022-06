Serie B2 maschile, al terzo tentativo il Tennis Club Faenza va finalmente a segno

Dopo le prime due sconfitte contro San Giovanni in Persiceto e Meridiana Modena, formazioni fuori portata, era nell’incontro casalingo di venerdì 2 giugno contro il Tennis Modena che il Tennis Club Faenza cercava la prima gioia in Serie B2 maschile. Ed è arrivato, puntuale, un successo per 4-2, frutto delle ottime vittorie in singolare di Andrea Bosi contro il pari classifica Montanari, e delle positive prestazioni di Leonardo Fabbri e Mattia Bandini contro i 2.6 Manghi e Gasparini.

Unica sconfitta nei singolari quella di Edoardo Pompei, neutralizzato dal forte modenese Mangiafico. Il 4-2 finale è maturato grazie alla vittoria in doppio della coppia Bandini-Fabbri e alla sconfitta del duo Pompei-Falconi. Risultato giusto, che rilancia la squadra faentina alla corsa salvezza. Altro test fondamentale la trasferta di domenica 5 giugno al Castellazzo Parma, altra forte compagine, che cercherà di rendere la vita difficile ai ragazzi guidati dal maestro Enrico Casadei.