Settimana di meeting per l'Atletica 85 Faenza

Un’altra settimana impegnata per l'Atletica 85 Faenza, che ha partecipato a Memorial Conti, incontro serale infrasettimanale di Imola. Nei 100 metri, valevoli anche per il titolo regionale, rimandati per l'alluvione, Filippo Paganelli ha segnalto il personale di 10”77, giungendo secondo al traguardo distaccato di pochi millesimi di secondo dal vincitore. Bene anche Carlo Montaguti che ha firmato il personale stagionale in 11”38. Nei 100hs donne si è classificata seconda Sofia Tarozzi con il tempo di 15”91. Nel salto in lungo buona prova per Carolina Alvisi con 5,14 metri, ed anche questa gara era valida per l’assegnazione del titolo regionale.

Modena ha ospitato sabato scorso la prima giornata di challenge, ovvero la gara che qualifica i migliori atleti per ogni disciplina ai campionati italiani assoluti che si svolgeranno a Molfetta nell’ultimo weekend di luglio. Erano 2 le atlete dell'Atletica 85 Faenza partecipanti: Giulia Gandolfi nei 400hs e Fiorenza Pierli nei 5000 metri. Giulia è scesa in pista in mattinata, ma la condizione non è delle migliori, dopo un’intera stagione passata negli Usa tra tante gare e studi, la condizione fisica non era al top, chiudendo al 38esimo posto con il tempo di 1’05”33. Partecipare ai Challenge è comunque un grande traguardo e Giulia è soltanto una classe 2003: c’è tanto tempo davanti per migliorarsi ancora e questo sarà solo un punto d’inizio. Fiorenza è invece giunta 12esima in una gara svolta nel caldo pomeriggio di sabato, chiudendo in 17’29”94. Anche per lei comunque buon risultato considerando l’alto ritmo tenuto dalle prime.