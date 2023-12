Sfilata dello sport locale d'eccellenza: quest'anno premi per 111 atleti, 17 squadre e 16 volontari

Martedì 12 dicembre, a partire dalle 18, nella sala Rossa del Pala De Andrè si svolgerà la cerimonia di premiazione delle eccellenze sportive locali da parte del Comune di Ravenna, rappresentato dall’assessore allo Sport Giacomo Costantini, nell’ambito della manifestazione Sport Valore Comune. L’evento è riservato ai premiati e ai rappresentanti delle loro associazioni sportive. Saranno premiati con riconoscimenti 111 atleti, 17 squadre e 16 volontari. Verranno anche attribuiti 8 “premi speciali” per l’organizzazione di eventi o iniziative di solidarietà.

L’appuntamento, alla sua seconda edizione, è il risultato della volontà dell’Amministrazione comunale di valorizzare le eccellenze sportive locali. A tale scopo società e associazioni sportive sono state invitate a segnalare atleti tesserati che si sono distinti nelle proprie specialità nel corso della stagione sportiva 2023: classificati nei primi tre posti in campionati nazionali, europei o mondiali (federazioni Coni); classificati al primo posto in campionati nazionali, europei o mondiali (enti di promozione); atleti convocati per le rispettive nazionali, anche giovanili.

Oltre a questi nominativi, ogni società sportiva ha potuto segnalare volontari e volontarie che per almeno venti anni abbiano prestato la loro opera presso la società/associazione.

Nel corso della premiazione sarà anche proiettato un video con i momenti più significativi dei tanti successi ottenuti. Di seguito l’elenco di tutti i premiati

Tutti i premi

LOTTA GRECO ROMANA - C.S.R.C. PORTUALI RAVENNA

Rivalta Leon: 1° classificato Campionato Assoluto “senior” Italiano / 1° classificato Campionato U20 Italiano

Zicche Michele: 1° classificato Campionato Assoluto “senior” Italiano

Cusano Stefano: 1° classificato Campionato Italiano U17

Pignato Alessio: 1° classificato Campionato Italiano Esordienti

Campanale Enrique: 1° classificato Campionato Italiano Esordienti

LOTTA STILE LIBERO - A C.S.R.C. PORTUALI RAVENNA

Gurioli Giulia: 1° Classificata Campionato Italiano Esordienti

PESCA DI SUPERFICIE – BIG GAME FISHING - RAVENNA FISHING CLUB A.S.D.

Bonora Gianluca: Campione del Mondo per Nazioni (Italia) / 3° classificato classifica a squadre (Italia A)

PESCA CON CANNA DA RIVA - AMICI DEL MARE A.S.D.

Sottilotta Alex: campione europeo individuale di pesca con canna da riva. Membro della squadra nazionale “A” arrivata seconda nel campionato europeo a squadre di pesca con canna da riva 2023

PESCA SPORTIVA CANNA DA RIVA - CIRCOLO PORTUALI RAVENNA

Togni Luciano: 3°classificato Campionato italiano Master

Mengozzi Valerio: 1° classificato al Campionato Europeo e C.T. della Nazionale Azzurra canna da riva

PESCA SPORTIVA CANNA DA RIVA - CLUB PESCA CERVIA A.S.D.

Bisacchi Maurizio: 1°classificato Campionato Italiano Eccellenza / 2° classificato Campionato Italiano a coppie spec. Canna da Riva

Ravaioli Redamo: 1°classificato Campionato Europeo / C.T. Nazionale FIPSAS spec. Canna da Riva

KARATE - JOHNNY’S KARATE BORGO SISA A.S.D.

Foschi Sebastian: 3° classificato Campionato Italiano Juniores (FIJLKAM) Kumite -55kg / 1° classificato Campionato Nazionale CSEN 2023

Pincio Nicholas: 1° classificato Campionato Nazionale CSEN kumite -48Kg U14 V/B/M

Finocchiaro Alessia: 1° classificata Campionato Nazionale CSEN 2023 Kumite U12 -47Kg F V/B/M

Stanganelli Leonardo: 1° classificato Campionato Nazionale CSEN 2023 Kumite U12 -43kg M V/B/M

KARATE - FIGHT CLUB RAVENNA A.S.D.

Cirstea David: specialità kumite 1° classificato Campionato nazionale ASC Rimini categoria kumite sperimentale ragazzi – 40 kg maschili

Stella Paolo: specialità kumite 1°classificato Campionato nazionale ASC Rimini categoria kumite sperimentale fanciulli – 30 kg maschili

Schlossberg Adam: specialità kumite 1° classificato Campionato nazionale ASC Rimini categoria kumite sperimentale ragazzi – 45 kg maschili

Durante Vito: 3°classificato Campionato italiano FIJLKAM categoria kumite master A + 75kg

KARATE SHOTOKAN TRADIZIONALE - SHINKAN KARATE RAVENNA

Monferini Andrea: campione regionale kata FIKTA CONI 2023 cadetti / campione regionale kumite FIKTA CONI 2023 cadetti / Campione italiano kumite FIKTA CONI assoluti 2023 cadetti / vice campione italiano kata FIKTA CONI assoluti 2023 cadetti / campione italiano kumite USACLI Nazionali 2023 cadetti / vice campione italiano kata USACLI nazionali 2023 cadetti / vincitore kumite International Earth Cup Karate CONI 2023 cadetti / campione del mondo fokugo FSKA USACLI 2022 cadetti / nel 2023 ha vinto 14 Ori e 6 Argenti

Dimaggio Manuela: campionessa regionale kata FIKTA CONI 2023 speranze / campionessa regionale kumite FIKTA CONI 2023 speranze / campionessa italiana kumite USACLI Nazionali 2023 speranze / campionessa italiana kata USACLI Nazionali 2023 speranze / vincitrice Kata International Earth Cup Karate CONI 2022 speranze / nel 2023 ha vinto 7 Ori e 6 Argenti

Savini Linda: campionessa regionale kata FIKTA CONI 2023 trofeo giovanile / campionessa regionale kumite FIKTA CONI 2023 trofeo giovanile / campionessa italiana kata USACLI Nazionali 2023 ragazzi / vincitrice kata International Earth Cup Karate Coni 2023 ragazzi / vice campionessa del mondo kata Fska Usacli 2022 ragazzi / vice campionessa del mondo Fokugo FAKA Usacli 2022 ragazzi / nel 2023 ha vinto 13 Ori e 3 Argenti

Marinelli Samuele: campione regionale kata FIKTA CONi 2023 trofeo giovanile / campione italiano kumite Fikta CONI 2023 trofeo giovanile / campione italiano kata Usacli Nazionali 2023 ragazzi / vice campione italiano kumite Usacli nazionali 2023 ragazzi / vincitore kata International Earth Cup Karate CONI 2023 ragazzi / campione del mondo kumite Fska Usacli 2022 cadetti / nel 2023 ha vinto 8 Ori e 5 Argenti

Massa Noemi: campionessa regionale kata Fikta CONI 2023 cadetti / campionessa italiana kata Usacli Nazionali 2023 cadetti / vincitrice kata International Earth Cup Karate CONI 2023 cadetti / campionessa del mondo kata Fska Usacli 2022 cadetti / nel 2023 ha vinto 6 Ori e 2 Argenti

JUDO - A.S.D. CST JUDO RAVENNA

Brunetto Danilo: campione europeo 2023 SUDS / campione italiano 2023

Brighi Mirko: vice campione europeo 2023 SUDS / campione italiano 2023

TAEKWONDO - TAEKWONDO RAVENNA A.S.D.

Balduzzi Sara: campionessa italiana cinture rosse categoria junior

Fistican Valentin: campione italiano cinture rosse categoria cadetti classe 2010

Sciuto Kevin: bronzo all’Austrian Open – Innsbruck cinture nere categoria junior classe 2006

ARTI MARZIALI MISTE MMA - FIGHT CLUB RAVENNA A.S.D.

Perini Bartolomeo: 1°classificato European Fighters League MMA e Light Cinturone WFC-ASI cat. Juniores – 65 kg

CICLISMO - G.S. CICLI FIORIN BARUCCANA A.S.D.

Mei Anna: Record del Mondo Capital to Capital certificato Wuca (World Ultracyclassificatoing association) e dalla Guinnes World Record da Lubiana a Roma (765,5km in 42 ore con 19 km/h di media) luglio 2023 / Vincitrice del Campionato Europeo 24 ore disputato a Volpago del Montello maggio 2023 / PREMIO SPECIALE per il suo impegno nella raccolta fondi a sostegno della ricerca a favore dei “Bambini farfalla”

SPADA - CIRCOLO RAVENNATE DELLA SPADA A.S.D.

Romanini Mariasole: campionessa italiana Spada Femminile U14 2023 – vincitrice del titolo di categoria alle fasi finali del Campionato Italiano

Delfino Francesco: Spada Maschile U17 bronzo individuale e argento a squadre ai Giochi del Mediterraneo / medaglia di bronzo individuale e argento a squadre al Torneo internazionale ufficiale della FIE “Giochi del Mediterraneo” in rappresentanza della Nazionale Italiana U17

TIRO CON ARCO - COMPAGNIA ARCIERI BIZANTINI

Miolo Matelda: 1° posto di classe Arco Nudo 18 mt indoor ai Campionati Italiani Indoor Rimini categoria juniores femminile

Padovani Angela: 3° posto di classe Arco Nudo – 70/60mt Rouond – 50mt Round ai Campionati Italiani Targa categoria master femminile

Tozzola Marcello: 2° posto di classe Arco Olimpico Campionati Italiani Campagna categoria master maschile

TIRO A SEGNO - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE RAVENNA

Montanari Anita: specialità Target Sprint – Oro ai Campionati Italiani 2023 categoria ragazzi

Pichetti Mirco: specialità pistola standard – Oro ai Campionati Italiani 2023 categoria uomini

Zattoni Giampaolo: specialità carabina libera 3 posizioni 50mt – Bronzo ai Campionati Italiani 2023 categoria Gran Master

Maffei Nicola: specialità pistola automatica e sportiva – Oro ai campionati Italiani 2023 pistola automatica 25mt cat gran master / Oro ai Campionati italiani 2023 pistola sportiva 25 mt cat Gran Master

GINNASTICA RITMICA - UNIONE EDERA RAVENNA A.S.D.

Ferrari Olivia: 1° classificata al Campionato Nazionale F.G.I. cat A2 Silver LD attrezzo clavette

Bulzoni Emma: 2° classificata al torneo Italia Gold junior e senior

Aquino Martina: 2° classificata al Campionato nazionale FGI cat J2 Silver Lc attrezzo fune

Pagnani Giorgia: 3°classificata al Campionato Nazionale FGI cat A2 Silver Lc classifica generale / 2° classificato al Campionato Nazionale FGI cat A2 Silver Lc attrezzo corpo libero

Bagnaresi Emma: 3°classificata al Campionato Nazionale FGI cat A2 Silver Lc classifica generale

Mura Alice: 1°classificata al Campionato Nazionale FGI cat J3 Silver LB1 classifica generale / 1° classificato al Campionato nazionale FGI cat J3 Silver LB1 attrezzo fune

Balzani Martina: 1° classificata al Campionato Nazionale FGI cat S2 Silver Lc classifica generale / 2° classificato al Campionato Nazonale FGI cat S2 Silver Lc attrezzo clavette / 1° classificato al Campionato Nazionale FGI cat S2 Silver Lc attrezzo cerchio

Bissi Camilla: 2° classificata al Campionato nazionale FGI cat J2 Silver Lc attrezzo clavette

Verde Ginevra: 1° classificata al Campionato Nazionale FGI cat S2 Silver LB1 attrezzo fune

GINNASTICA RITMICA - EDERA RITMICA S.S.D.

Laghi Alessia: 1° classificata Campionato Nazionale UISP attrezzo corpo libero 2° cat ESO 2013

Balzani Caterina: 1°classificata campionato Nazionale UISP attrezzo cerchio 1° cat allieve 2012

Cucci Stella: 1°classificata Campionato Nazionale UISP attrezzo corpo libero 1°cat Eso anno 2014

Braccio Rebecca: 1° classificata Campionato Nazionale UISP attrezzo palla 1°cat Eso anno 2014

Cacchi Aurora: 1°classificata Campionato Nazionale UISP attrezzo fune 3°cat junior 2010

De Astis Chiara: 1° classificata Campionato Nazionale UISP attrezzo fune 3° cat ESO

NUOTO - RINASCITA NUOTO TEAM ROMAGNA

Sama Chiara: campionessa italiana juniores nei 200mt stile libero ai Criteria nazionali FIN / convocata in nazionale giovanile per i Campionati Europei 2023

Veloce Gemma: campionessa italiana juniores nei 50mt farfalla ai Criteria nazionali FIN

Raffuzzi Diego: campione italiano UISP nei 50 dorso cat esordienti A

Cerioni Andrea: campione italiano UISP nei 100 rana cat esordienti A

NUOTO PINNATO - BLU ATLANTIS AVIS RAVENNA A.S.D

Fiorini Gabriele: campione italiano primaverile nei 100 monopinna – 200 monopinna – 400 monopinna di prima categoria / campione italiano estivo 200-400 monopinna di 1° categoria - record italiano nei 50 apnea monopinna di 1° categoria / campione italiano di fondo nei 1000 monopinna – 2000 monopinna di 1° categoria

Salvatori Matteo: 3° classificato campionati italiani di fondo nei 1000 pinne di 3° categoria

NUOTO SINCRONIZZATO - SWIMFIT S.S.D. SRL

Lazzari Sara: 2° classificato ai Suds European Championship

BASKET - BASKET RAVENNA PIERO MANETTI SDARL

Ivan Efetubo Onojaife Allan: giocatore serie B Nazionale – convocato con la Nazionale Italiana Pallacanestro e ha partecipato all’Europeo U20 in Grecia

ATLETICA LEGGERA - ATLETICA RAVENNA SSD a RL

Pouye Mouhamed: 3° classificato campionati italiani Indoor Promesse nei 60 ostacoli / 5° classificato Campionati italiani Outdoor Promesse nei 110 ostacoli

Ricci Enrico: 3° classificato campionati italiani Indoor Allievi negli 800 mt / 3°classificato campionati italiani Outdoor Allievi nei 2000 siepi

Giorgi Simona: 2°classificato nel Lancio del martello e 2° classificato nel lancio del martello con maniglia ai Campionati italiani Indoor master 2023 / 2° classificato nel lancio del martello ai campionati italiani Outdoor Master 2023

Oliani Federica: 2° classificato nel salto in lungo e 3° classificato nel salto triplo ai campionati italiani Indoor Master 2023

ARRAMPICATA SPORTIVA - ISTRICE ARRAMPICATA SPORTIVA

Borghi Ludovico: atleta della Nazionale Senior e Giovanile Speed: Campione Europeo Speed youth A / vincitore Coppa Europa Speed Youth A / vincitore Coppa Italia Giovanile Speed

Mengoli Eva: atleta della Nazionale Giovanile Speed / vincitrice Coppa Europa Speed Youth B / vice campionessa europea Speed Youth B / quarto posto Campionato Mondiale Speed Youth B

Arcozzi Sara: atleta della Nazionale Senior e Giovanile Speed e della Nazionale Giovanile Lead / 3° posto Coppa Europea Speed Youth A

Strocchi Sara: atleta della Nazionale Giovanile Speed / 3° posto campionato italiano assoluto Speed / 3° posto Coppa Italia giovanile Speed

Asirelli Giulia: 3° posto Campionato Italiano speed U 20

BASEBALL - CRAL ENRICO MATTEI A.S.D. - RAVENNA BASEBALL

Cirinà Gabriele: medaglia d’argento ai Campionati Europei 2023 con la maglia della Nazionale Italiana U15 / vincitore Campionato Italiano per Regioni cat. Junior league / medaglia d’argento Campionati Europe Africa con la selezione regionale

Tulli Andrea: allenatore - medaglia di bronzo Campionati Europei 2023 con la maglia della Nazionale Italiana U 12 / palma di bronzo al merito sportivo CONI 2023

Tornese Gabriele: medaglia d’argento ai Campionati Europei 2023 con la maglia della Nazionale Italiana U15 / vincitore Campionato Italiano per Regioni cat Junior league / medaglia d’argento Campionati Europe Africa con selezione regionale

PUGILATO - A.S.D. RAVENNA BOX

Bouhoch Imam: medaglia di bronzo ai campionati italiani assoluti categoria pesi massimi / classificato nella top 10 pugili U22

DODGEBALL - RAVENNA DIABLOS DODGEBALL A.S.D.

Arato Armando: membro della Nazionale Italiana

Camerani Marco: membro della Nazionale Italiana

Manuzzi Sebastiano: membro della Nazionale Italiana

Melandri Luca: membro della Nazionale Italiana

Mengarelli Marco: membro della Nazionale Italiana

Prifti Kristjano: membro della Nazionale Italiana

Sargov Valerii: membro della Nazionale Italiana

Testi Filippo: membro della Nazionale Italiana

Tuccio Edoardo: membro della Nazionale Italiana

Baldini Eleonora: membro della Nazionale Italiana

Arcozzi Chiara: membro della Nazionale Italiana

Dall'Acqua Veronica: membro della Nazionale Italiana

Errani Chiara: membro della Nazionale Italiana

Petrignani Andrea: membro della Nazionale Italiana

Pisu Stefania: membro della Nazionale Italiana

Puleo Nicole: membro della Nazionale Italiana

Rossi Deborah: membro della Nazionale Italiana

Sajiz Viola: membro della Nazionale Italiana

VELA - CIRCOLO VELICO RAVENNATE A.S.D.

Ivaldi Michele: Vela d’Altura e Offshore: 1° classificato Inshore St. Tropez classe Maxi (Imbarcazione Cannonball 72) / 1° classificato Giraglia Classe Maxi (Imbarcazione Cannonball) / 1° classificato Sardinia Challenge classe Swan 50 (Imbarcazione Hatari) / 1° classificato Coppa del Rey 2023 classe Swan50 (imbarcazione Hatari) / 3° classificato Campionato del Mondo Classe Swan50 (imbarcazione Hatari) / 1° classificato Circuito Swan50 classe Swan50 (imbarcazione Hatari) / 3° classificato Rolex maxi Yacht Regata classe Maxi (imbarcazione Cannonball) / 1° classificato Les Voilles St. Tropez classe Maxi (imbarcazione Cannonball)

Guardigli Matteo: ILCA 7 Vela: 3° classificato Italia Cup Ortona

Cecchetto Riccardo: ILCA 6 Vela: 1° classificato U19 Coppa dei Campioni Napoli

Costanzo Salvatore: Vela d’Altura e Offshore: 1° classificato Campionato Italiano Offshore a bordo di QQ7 / 1° classificato classe 0 Barcolana 2023

VELA - CENTRO VELICO PUNTA MARINA A.S.D.

Moschini Luca: Partecipazione al Mondiale ILCA 4 a Volos (Grecia), unico atleta regionale / 2° classificato U16 Campionato Italiano giovanile Coppa Prima Vela / Classifica naz. Generale 2° U18 – 1° assoluto in Regione – 35° in Europa e 70° al Mondo

Asioli Fabrizio: Regata internaz. S.Remo 1° classificato- Il Moro di Venezia (ruolo: Tailer) / Regata internaz. Royale de Cannes – 1° di classe su Golfo Mistico (ruolo tailer e tattico) / Regata internaz. Le voiles de Saint Tropez – 1° di classe su Il Moro di Venezia (ruolo: tattico)

CANOTTAGGIO - SOCIETA’ CANOTTIERI RAVENNA 1873 A.S.D.

Prati Marco: 5° Campionati Mondiali U23 specialità 4 di coppia (maglia azzurra) / 3° classificato Campionati Italiani U23 specialità singolo / 7° classificato Campionati Europei U23 specialità singolo (maglia azzurra)

Casadei Alice: 2° classificata Campionato Italiano beach Sprint specialità Due Coastal

Pierleoni Gloria: 2° classificata Campionato Italiano beach Sprint specialità Due Coastal

WINDSURF - ADRIATICO WIND CLUB A.S.D.

Vallini Tommaso: 2° classificato Classifica generale Ranking Italiano Coppa Italia Techno 293 / 2° classificato U13 Campionati Giovanili in singolo 2023 classe Techno 293

Forani Francesco: 1° classificato classifica generale Ranking italiano Coppa Italia IQFOIL / 2° classificato U19 Campionati giovanili in singolo 2023 classe IQFOIL

PARACADUTISMO - AERO CLUB PULL OUT RAVENNA A.S.D.

Magnani Silvia: campionessa italiana 2023 in precisione, 5 ori individuali Nazionali, bronzo indi, bronzo individuale in gara internazionale di paracadutismo a Dubai

Carbone Claudio: Campione di precisione con il Team Nazionale in Dubai International Parachuti

RUGBY - SOCIETÀ RUGBY PARABIAGO 1948

Strada Mattia: Esordio presso Polisportiva Compagnia dell’Albero – Sez. Rugby di Ravenna ed ora giocatore nel massimo Campionato Nazionale di Rugby serie A

Bertoni Angelo Raffaele: Esordio presso Società Ravenna RFC Juniores ed ora giocatore nel massimo Campionato Nazionale di Rugby serie A

RUGBY - SOCIETÀ VALORUGBY REGGIO EMILIA

Pagnani Luca: Esordio presso Polisportiva Compagnia dell’Albero – Sez. Rugby di Ravenna ed ora giocatore nel massimo Campionato Nazionale di Rugby serie A

PREMIAZIONE SQUADRE PER MERITI SPORTIVI: SOCIETA’, SQUADRA E RISULTATO, NOME DEL CAPITANO CHE RITIRA IL PREMIO

ADRIATICO WIND CLUB A.S.D. - coppa Italia Windsurf Classe Techno 293 e classe IQFOIL 1°e 2° classificato U13 – U19 e classifica generale - Roberto Pierani (allenatore)

PORTO ROBUR COSTA 2030 - Squadra Consar Ravenna Under 19 – campioni italiani di categoria - Bovolenta Alessandro

MARINANDO 2.0 A.P.S.-A.S.D. - Squadra Ghirardi Sante – Corbetta Nina – 3° classificati (Bronzo) al CICO 2023 disciplina Vela paralimpica nel campionato italiano Classi Olimpiche - Ghirardi Sante

TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE RAVENNA - Squadra di Carabina – tiro a segno specialità carabina 10 metri – Oro ai Campionati Italiani 2023 cat. Master Uomini - Giampaolo Zattoni

COMPAGNIA ARCIERI BIZANTINI RAVENNA A.S.D. - Squadra Padovani/Tozzola – specialità Tiro con arco Squadra Mix Team Arco Nudo – 2° posto assoluto Campionati Italiani Targa - Marcello Tozzola

BEACH TENNIS SCHOOL FAENZA A.S.D. - Squadra Antonellini/Minguzzi – convocazione in nazionale – 1° e 2° posto Campionato Europeo U 14 doppio misto – 1° posto Campionati Italiani Outdoor U14 femminile - Folegatti Michele

RAVENNA DIABLOS A.S.D. - Squadra Dodgeball Deltasigma - vincitrice campionato nazionale anno 2023 - Sebastiano Manuzzi

RAVENNA DIABLOS A.S.D. - Squadra Dodgeball X - vincitrice campionato nazionale femminile anno 2023 - Sebastiano Manuzzi

RAVENNA DIABLOS A.S.D. - Squadra Dodgeball Y - vincitrice campionato nazionale maschile anno 2023 - Sebastiano Manuzzi

CLUB PESCA CERVIA A.S.D. - Squadra canna da riva – pesca sportiva – 1° campionato italiano eccellenza canna da riva - Ravaioli Redamo

CIRCOLO VELICO RAVENNATE - Squadra 49ER Vela – 2° assoluto e 1° U23 Campionato Italiano Classi Olimpiche – 2° U21 al 49er Junior World Championship – 2°assoluto nazionale 49er Riva del Garda 2023 - Pezzilli Lorenzo

CIRCOLO VELICO RAVENNATE - Squadra Vela Altura Inshore – Modern Classic Spirit of tradition 1° classificata Regates Royale Cannes Francia - Ferruzzi Aldo

CIRCOLO VELICO RAVENNATE - Squadra 29ER Vela – 3° femminile in ranking list nazionale – 3° femminile Regata nazionale Formia – 2° classificate Campionato italiano doppi femminile Riva del Garda - Nina Ivaldi

CIRCOLO VELICO RAVENNATE - Squadra RS FEVA VELA – Campionato mondiale Rs Feva 3° femminile e 12° assoluto regata con sede a Follonica – 3° femminile campionato italiano, 3° femminile ranking nazionale - Palmarini Carlotta

CIRCOLO VELICO RAVENNATE - Squadra RS FEVA VELA – 1° classificata regata nazionale Marina di Ravenna - Anna Cecchetto

CIRCOLO VELICO RAVENNATE - Squadra Vela d’altura OFFSHORE - 2° classificato Rolex Middle Sea Race a bordo del Class 40 Karnak - Stefano Raspadori

AERO CLUB PULL OUT RAVENNA - Squadra PANIK – paracadutismo campioni nazionali in gara del campionato e trofeo Pops 2023 - Loris Antonelli

PREMIAZIONE VOLONTARI CHE HANNO PRESTATO LA LORO OPERA PER ALMENO 20 ANNI ALL’INTERNO DELLA SOCIETA’ SPORTIVA: NOME VOLONTARIO E SOCIETA’ SPORTIVA CHE HA PROPOSTO LA CANDIDATURA

Primo Bonetti - Ravenna Football Club 1913 SSD a RL

Mirna Montanari - CST Judo Ravenna A.S.D.

Oscar Amaducci - CRAL Enrico Mattei A.S.D. - Ravenna Baseball

Massimo Gardini - Adriatico Wind Club A.S.D.

Antonio Fauro - Basket Ravenna Piero Manetti SDARL

Maurizio Minghetti - Basket Ravenna Piero Manetti SDARL

Stefano Minghetti - Comitato Provinciale Endas Ravenna

Nevio Ferroni - Mauro Dutto A.S.D.

Stefano Cavina - Blu Atlantis Avis Ravenna A.S.D.

Alex Sapienza - Moto Club Only Two Wheels (ritira Galeotti Cinzia)

Cinzia Galeotti - Moto Club Only Two Wheels

Marcello Ori - Moto Club Only Two Wheels (durante premiazione fare menzione speciale per 25 anni attività società sportiva)

Renzo Casali - Baseball Softball Club Godo A.S.D.

Silvana Fiumanò - Team Romagna Judo A.S.D.

Raffaele Monduzzi - Circolo Velico Ravennate

Paolo Matteucci - Società Canottieri Ravenna 1873 A.S.D.

PREMIO SPECIALE: NOME SQUADRA E MOTIVAZIONE

POLISPORTIVA FORNACE ZARATTINI A.S.D. Per il ruolo fondamentale svolto durante alluvione di maggio 2023

ROMAGNA UNITE Premio speciale della Commissione Sport

AERO CLUB PULL OUT RAVENNA A.S.D. Per l’organizzazione dei Mondiali 2023 di Paracadutismo in precisione e stile

CHIEFS RAVENNA A.S.D. Per l’organizzazione dell’American Bowl Camp 2023 – Ravenna Edition

UNIONE EDERA RAVENNA A.S.D. Per l’organizzazione della Gara Nazionale FGI serie A

BASKET RAVENNA PIERO MANETTI SSDRL Per il ruolo di supporto e coordinamento per l’organizzazione dell’Incontro internazionale di Pallacanestro Italia-Portorico

CANOTTIERI RAVENNA 1873 SOC. A.S.D. Per l’organizzazione del Campionato Europeo di Dragon Boat

CIRCOLO VELICO RAVENNATE A.S.D., ADRIATICO WIND CLUB A.S.D. E CENTRO VELICO PUNTA MARINA A.S.D. Per l’organizzazione dei Campionati Giovanili Vela 2023