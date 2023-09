Show a Cervia con l’Ironman Italy Emilia-Romagna, vince un atleta belga. Ceccarelli sotto le 8 ore

Alle 7.30 di sabato, illuminati dalla luce di settembre del mare Adriatico, è partita la sesta edizione dell’Ironman Italy Emilia-Romagna. La gara ha visto ai nastri di partenza prima gli atleti professionisti. Un unico gruppo di circa 40 atleti ai quali sono seguiti tutti gli age-group in modalità rolling-start. La frazione nuoto ha visto come protagonista, l’atleta di casa Mattia Ceccarelli, il primo a uscire dall’acqua in 47min14sec, seguito dall’inglese Andrew Horsfall-Turner che invece esce per primo dalla zona di transizione. La frazione bike è stata nella seconda parte dominata dall’olandese Tristan Oliij così come la prima parte della frazione podistica, seguito dal belga Stenn Goetstouwers e dal polacco Milosz Sowinski. Circa al 20 chilometro il belga Stenn Goetstouwers comincia la sua rimonta fino a guidare il gruppo di testa seguito dall’inglese McNamee e dal finladese Henrik Goesch. Trio che domina tutta la seconda parte della gara arrivando a podio. Il belga Goetstouwers taglia il traguardo in 7:42:29. Il primo italiano a completare la prova è Mattia Ceccarelli che arriva al traguardo in 7:58:37.

Ancora incredulo il belga Goetstouwers sulla sua prestazione: “Avevo già conquistato il terzo posto all’Ironman 70.3 Zell Am See in Austria due settimane fa ed era un ottimo risultato, ma addirittura vincere un Ironman ora non ci pensavo proprio”. “È stata una gara molto veloce e, nella frazione ciclistica, eravamo tutti abbastanza vicini. Un’atmosfera bellissima sia lungo il percorso che qui a Cervia durante la corsa, un grande pubblico e volontari davvero fantastici”.

Parole queste ultime riprese anche dal beniamino di casa, Mattia Ceccarelli che ha centrato uno dei suoi obiettivi: chiudere la gara in meno di 8 ore. “Il pubblico cresce di edizione in edizione – sottolinea Mattia – è stato bello vedere come in tutte le principali località toccate dal percorso bike, Forlimpopoli, Bertinoro oltre che ovviamente Cervia hanno un numero sempre crescente di pubblico pronto ad incitare ogni singolo atleta. Questo è di ottimo auspicio perché l’evento metta radici qui in Romagna, rappresentato un ottimo volano il territorio oltre che per il movimento del triathlon”.

Tra le atlete femminili, che rientrano nella categoria age-group la prima a tagliare il traguardo è la polacca Joanna Soltysiak-Vrebac.

La gara continuerà per tutto il giorno fino a mezzanotte per aspettare tutti gli atleti che vengono accolti singolarmente con l’iconica frase “You are an Ironman”, la consacrazione che ripaga di tutti i sacrifici fatti durante l’anno.

Il weekend non si conclude perché domenica ai Magazzini del Sale ci saranno le premiazioni della gara di sabato a partire dalle ore 10.00, ma soprattutto pronti a condividere un altro sogno, quello degli atleti dell’Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna che partiranno alle ore 12.