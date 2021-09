Si conclude il weekend di Ironman a Cervia: è il più partecipato del circuito

I primi a tagliare la finish line dell’Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna sono stati lo svizzero Benjamin Uelteschi che ha terminato in 04:02:59 e per le donne Valentina D’Angeli in 04:40:12

Un’altra giornata sul lungomare cervese che ha segnato il ritorno alle gare Ironman in Italia anche per gli atleti della mezza distanza e della distanza olimpica. Dopo aver festeggiato fino a oltre mezzanotte l’arrivo di tutti gli atleti della lunga distanza, già dalle prime ore del mattino sono ricominciate le operazioni di preparazione per vivere nuove emozioni. L’ingresso in zona cambio, la sistemazione del proprio materiale e poi direzione spiaggia per lo start di quasi 2000 atleti tra Ironman 70.3 Italy e 5150 Cervia Triathlon, con partenze scaglionate alle 12.00 e alle 13.30.

Il meteo, che sembrava non essere ottimale, non ha rovinato la festa di atleti e spettatori presenti sulla spiaggia libera di Cervia. Nell’attesa del via per la partenza a rolling start, l’emozione delle centinaia di atleti che per la prima volta affrontavano questa distanza, ha reso il momento ancora più appassionante. 1,9 km di nuoto, 90 di bici e 21 di corsa per gli atleti dell’Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna, distanze più brevi e veloci per gli atleti del 5150 Cervia 1,5 km di nuoto, 40 km di bici e 10 km di corsa. Una grande festa di pubblico lungo tutto il percorso, confermando che l’Ironman ama l’Emilia-Romagna ma che l’Emilia-Romagna ama Ironman e tutti i suoi atleti.

I primi a tagliare la finish line dell’Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna sono stati lo svizzero Benjamin Uelteschi che ha terminato in 04:02:59 e per le donne Valentina D’Angeli in 04:40:12. Un’altra italiana sul traguardo di Cervia dopo che sabato l’italiana Fabia Maramotti ha vinto il Supersapiens Ironman Italy Emilia-Romagna. Un ritorno sui campi gara italiani in grande, l’Ironman Italy come il weekend più partecipato del circuito Ironman. Nessuna sosta per il team italiano di Ironman che domenica 26 settembre inaugurerà la prima edizione dell’Ironman 70.3 Venice-Jesolo e ovviamente un arrivederci a settembre 2022 a Cervia.

Top 5 Uomini

1. Benjamin Uelteschi SUI 04:02:59

2. Joachim Wera BEL 04:11:31

3. Sascha Hubbert GER 04:12:00

4. Sebastian Gomolka GER 04:14:43

5. Alessandro Panato ITA 04:15:06



Top 5 Donne

1. Valentina D'Angeli ITA 04:40:12

2. Anja Fachbach GER 04:44:59

3. Michela Menegon ITA 04:47:48

4. Alexia Pricam SUI 04:48:06

5. Julie Lachat SUI 04:48:56