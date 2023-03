Sittingvolley, la Pianoterra vince e si qualifica ai quarti della finale nazionale

La Pietro Pezzi del Sittingvolley non tradisce le aspettative e, Domenica 26/03 a Verona, conclude imbattuta il Girone B “Nord-Est” di qualificazione alle finali nazionali del Campionato Italiano misto – Coppa Rotary, che si svolgeranno al Carisport di Cesena nel weekend del 1/2 aprile. La performance netta, non solo garantisce l’accesso alle Finali Gold (a cui accedono le prime 3 classificate dei 4 gironi: Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e Sud) ma consente alla compagine ravennate di saltare la prossima fase e di accedere di diritto ai quarti di finale, in cui si sfideranno le migliori 8 squadre dello stivale.

Campioni in carica della scorsa edizione, gli atleti della PianoterRA (questo il nome evocativo della squadra - infatti il sitting volley è la pallavolo paralimpica che si gioca da seduti in terra) sembrano esordire con qualche esitazione ma crescono nella competizione acquisendo certezze e fiducia che negli ultimi incontri le consentono di mettere a pieno frutto il lavoro del nuovo coach Massimo Stambazzi. "Nel corso delle 3 tappe di Rimini, Modena e Verona - racconta il capitano Federico Blanc - sono emerse le qualità e le peculiarità di ciascun atleta che, inserito al momento giusto nel posto giusto, ha saputo dare continuità e stabilità ad una squadra in cui, sono orgoglioso di dire: tutti sono titolari!".

Queste le atlete e gli atleti scesi in campo nell'ultima tappa: Arcozzi Matteo, Balella Lamberto, Blanc Federico, Dalpane Davide, Filomena Grazia, Grossi Ugo, Masotti Alan, Minelli Valentina, Paolini Silvia, Ricci Maccarini Roberto, Sabini Federica, Torroni Alessandra. Completano la rosa: Baccoli Davide, Benini Massimo, Coatti Lorenzo, Dalpane Silvia, De Rosa Maria, Emiliani Nicola, Emiliani Samuele, Emiliani Tommaso, Sassi Matteo.

Questi i risultati della PianoterRA e la classifica del Girone:

Modena/Ravenna 1/2 (21:25 / 25:21 / 12:21)

Cesena/Ravenna 1/2 (25:13 / 15:25 / 26:21)

Ravenna/Verona 2/0 (26:14 / 25:14)

Ravenna/Fermo 2/0 (25:14 / 25:06)

1° PianoterRA Pietro Pezzi Ravenna (10 punti) – Accede alle Finali Gold

2° Sitting Volley Club Cesena (10 punti) – Accede alle Finali Gold

3° Modena Sitting Volley (4 punti) – Accede alle Finali Gold

4° CUS Verona (4 punti) – Accede alle Finali Silver

5° Synergie Fermana (2 punti) – Accede alle Finali Silver