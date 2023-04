Sci, dai banchi di scuola allo slalom gigante: il memorial Drei incorona due istituti faentini

Piccoli sciatori crescono. A trionfare nella nona edizione del campionato cittadino organizzato dall’Uoei Faenza Ski Team, ritornato dopo tre anni di stop a causa della pandemia è stata nuovamente la scuola Carchidio-Strocchi. Il “memorial Francesco Drei”, gara promozionale di slalom gigante, che ha visto partecipare quasi 140 giovani sciatori, si è svolto nei giorni scorsi sulle nevi dell’Appennino a Corno alle Scale e nel corso dell’evento conclusivo, molto partecipato, ad aggiudicarsi, come detto, il trofeo realizzato dall’artista Goffredo Gaeta e offerto da Mirella Venturi, moglie del compianto Francesco Drei è stata la scuola Carchidio-Strocchi con 762 punti complessivi. Il premio è stato quindi consegnato dal sindaco di Faenza Massimo Isola direttamente alla dirigente dell’istituto faentino Maria Saragoni, affiancata da Aldo Reggi, docente di educazione fisica e dagli alunni partecipanti.

Al secondo posto si è classificata l’Istituto Europa, con 429 punti, mentre in terza e quarta posizione si sono classificate rispettivamente le ‘Cova-Lanzoni’ e Sant’Umiltà. A livello individuale, i migliori tempi assoluti maschile e femminile sono stati di Lorenzo Gentilini (S.Umiltà) ed Elena Hutton (Carchidio-Strocchi). La novità dell’edizione appena conclusa era rappresentata dalla partecipazione anche delle scuole medie superiori in gara per un trofeo dedicato. A vincere in questo caso è stato il Liceo “Torricelli Ballardini” con 882 punti davanti all’Istituto Tecnico “Bucci” con 538. I migliori tempi assoluti nelle categorie maschile e femminile sono stati realizzati da Matteo Dumini (ITIP) e da Carlotta Bertini (Liceo Torricelli Ballardini).